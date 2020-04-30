В Финляндии число жертв коронавируса достигло 211

"В Финляндии 30 апреля всего 4995 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3440 человек.

По данным на 15.45 четверга, 187 человек находятся в больнице, из них 48 в реанимации, 211 умерли. Средний возраст погибших - 84 года.