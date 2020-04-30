В Финляндии число жертв коронавируса достигло 211

ХЕЛЬСИНКИ, 30 апр - РИА Новости. Коронавирус за сутки выявлен у 89 жителей Финляндии, пять человек умерли, сообщает в четверг Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии 30 апреля всего 4995 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.
В среду сообщалось о 4906 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3440 человек.
По данным на 15.45 четверга, 187 человек находятся в больнице, из них 48 в реанимации, 211 умерли. Средний возраст погибших - 84 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.