Волонтерам в Москве обеспечат бесплатный проезд на транспорте

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею частично распространить на волонтеров программы поддержки, предусмотренные для борющихся с коронавирусом медиков.
"Сегодня крайне важно поддерживать тех, кто помогает нам. По всей Москве ежедневно работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты тем, кто должен оставаться дома. Мы уже раздаем им карты "Тройка" для проезда на общественном транспорте. Сейчас мы приняли решение предоставить волонтерам, как и медикам, право пользоваться бесплатной парковкой", - приводятся в сообщении дептранса слова руководителя транспортного комплекса Москвы Максима Ликсутова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.