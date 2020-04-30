2020-04-30T15:52
2020-04-30T15:52
https://ria.ru/20200430/1570817131.html
Стена памяти: барельефы героев ВОВ на фасаде здания во Владивостоке
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РИА Новости
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РИА Новости
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Стена памяти: барельефы героев ВОВ на фасаде здания во Владивостоке
К 75-летнему юбилею Великой Победы во Владивостоке на фасаде здания создали серию портретов героев Великой Отечественной войны. Барельефы выполнены в специальной технике "сграффито" и изображают Николая Ватутина, Дмитрия Карбышева, Николая Гастелло, Зою Космодемьянскую, Илью Каплунова.
2020-04-30T15:52
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=46749165&type=mp4
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PT0M44S
Стена памяти: барельефы героев ВОВ на фасаде здания во Владивостоке
К 75-летнему юбилею Великой Победы во Владивостоке на фасаде здания создали серию портретов героев Великой Отечественной войны. Барельефы выполнены в специальной технике "сграффито" и изображают Николая Ватутина, Дмитрия Карбышева, Николая Гастелло, Зою Космодемьянскую, Илью Каплунова.