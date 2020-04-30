Стена памяти: барельефы героев ВОВ на фасаде здания во Владивостоке

105

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

К 75-летнему юбилею Великой Победы во Владивостоке на фасаде здания создали серию портретов героев Великой Отечественной войны. Барельефы выполнены в специальной технике "сграффито" и изображают Николая Ватутина, Дмитрия Карбышева, Николая Гастелло, Зою Космодемьянскую, Илью Каплунова.