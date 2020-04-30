Путин одобрил поддержку благотворительности

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приветствовал поддержку благотворительной деятельности со стороны крупных государственных компаний.
На встрече с участниками общероссийской акции "МыВместе", кадры которой показал телеканал "Россия 24", главе государства рассказали о том, что присоединиться к ней хотят как крупные корпорации, так и небольшие компании, индивидуальные фермеры.
"Одно предложение запомнилось смешное из Хабаровского края. Просто было написано: настойка из сосновых шишек бесплатно", - рассказал президенту координатор акции по работе с партнерами Дмитрий Поликанов, говоря о начале работы сайта акции.
"Я бы сам с удовольствием попробовал настой из сосновых шишек, тем более что бесплатно. Ну а что касается поддержки благотворительной деятельности нашими менеджерами крупных компаний, прежде всего государственных, конечно, я знаю, что некоторые из них, многие уже это делают, не могу это не приветствовать", - сказал президент.
Он отметил, что, наверное, было бы правильно, если бы эта инициатива была подхвачена и продолжена не только компаниями с государственным участием, но и частными предприятиями.