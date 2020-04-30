В Приангарье ввели электронные пропуска для въезда в регион

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Для въезда в Иркутскую область и выезда за ее пределы в период до 11 мая нужно оформить электронный пропуск, сообщил врио главы региона Игорь Кобзев.

Режим самоизоляции в Приангарье был продлен до 11 мая. До указанной даты в регионе будут работать только продуктовые магазины и аптеки. По данным оперативного штаба, в Иркутской области официально подтверждено 130 случаев заражения COVID-19, 50 человек выздоровели, четверо скончались.

"Чтобы въехать в Иркутскую область или выехать за ее пределы в эти дни, необходимо оформить электронный пропуск. Сделать это можно через сайт Госуслуги или в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", - написал Кобзев на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что такой пропуск можно распечатать или сохранить QR-код в электронном виде. Также оформить пропуск можно на постах ГИБДД на западной и восточной границах области.

"При отсутствии пропуска нарушителей ждет административное наказание", - указал врио губернатора.

Кобзев также сообщил, что жители региона могут уехать на дачу, но при условии соблюдения всех требований. Лучше всего, отметил он, отправиться на дачу на личном транспорте или такси.

"И, если уехали, оставайтесь там до 11 числа, не возвращайтесь в город без экстренной необходимости", - отметил глава региона.

Как уточнил Кобзев в ходе прямого эфира в Instagram, ездить на дачу можно при наличии книжки садовода и документа, удостоверяющего личность.