В Раде рекомендовали отклонить проект об использовании русского языка

КИЕВ, 30 апр - РИА Новости. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной раде Украины отклонить законопроект, позволяющий использовать русский язык и языки национальных меньшинств во время работы украинского парламента, сообщила в четверг замглавы пропрезидентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
В Раде неоднократно срывали выступления тех парламентариев, которые пытаются выступить с заявлениями на русском языке. Спикер Рады Дмитрий Разумков призывает парламентариев выступать исключительно на государственном языке - украинском. В действующем законе содержится норма, в которой прописано, что заседание Рады, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке — украинском, однако можно выступать на "другом языке".
"Также рассмотрели законопроекты о языке работы Верховной рады Украины… Комитет принял отклонить оба законопроекта", - написала Кравчук на своей странице в Facebook.
По ее словам, в частности, парламентский комитет рекомендовал Раде отклонить законопроект, поданный депутатом Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олегом Волошиным и депутатом Рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским. Они предлагали разрешить использовать русский язык и языки национальных меньшинств во время работы парламента, в том числе во время заседаний Рады.
Также комитет рекомендовал парламенту отклонить альтернативный законопроект, поданный внефракционным депутатом Рады Оксаной Савчук. Она предложила применять административную ответственности за неиспользование украинского языка в работе органов парламента. Кравчук отметила, что этот вопрос ранее был полностью нормирован в регламенте работы Рады.
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
Действующий глава государства Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
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