В Раде рекомендовали отклонить проект об использовании русского языка

На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык

На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык

"Также рассмотрели законопроекты о языке работы Верховной рады Украины… Комитет принял отклонить оба законопроекта", - написала Кравчук на своей странице в Facebook.

Также комитет рекомендовал парламенту отклонить альтернативный законопроект, поданный внефракционным депутатом Рады Оксаной Савчук. Она предложила применять административную ответственности за неиспользование украинского языка в работе органов парламента. Кравчук отметила, что этот вопрос ранее был полностью нормирован в регламенте работы Рады.