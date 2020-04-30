"Преследовал годами": экс-милиционер убил бывшую жену и избежал тюрьмы

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Очередная ссора между экс-милиционером Тагиром Велагаевым и его бывшей супругой закончилась четырьмя ударами рукояткой пистолета по голове. Один из них стал смертельным. Велагаев завернул тело женщины в ковер и ушел, а в убийстве сознался лишь спустя несколько дней. Но за решетку не попал — отделался двумя годами ограничения свободы. Сын убитой намерен добиваться более жесткого наказания — по его словам, бывший муж преследовал его мать с момента развода и постоянно угрожал. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Явка с повинной

Вечером 4 февраля 2019-го жители дома на улице Гагарина в Махачкале услышали женские крики, но не придали этому особого значения и полицию вызывать не стали. Подумали — семейные разборки. Но спустя неделю в подъезде появился неприятный запах, усиливающийся с каждым днем. Он шел из-под двери квартиры Ужумат Гусейновой.

Обеспокоенные соседи попытались достучаться до хозяйки, но не смогли и позвонили ее родственникам. Те быстро приехали, вскрыли дверь, а уже через час в квартире работали следователи.

"Мне позвонили и сказали, что мамы не стало, — рассказывает РИА Новости Шамиль, сын Ужумат от первого брака (сейчас он живет в Астрахани. — Прим. ред.). — Ее тело было завернуто в ковер, на голове виднелись огромные раны, а на шее — след от веревки".

Уголовное дело возбудили по статье "Убийство". Под подозрение сразу попал 46-летний бывший супруг погибшей Тагир Велагаев. Он одним из первых оказался на месте трагедии и даже помогал перенести тело из квартиры в автомобиль ритуальной службы. Велагаева задержали, и уже на первом допросе он все рассказал.

"Судя по показаниям, в тот вечер Тагир выпивал вместе с приятелем, после чего отправился к моей матери, — продолжает Шамиль. — И хотя он утверждает, что заранее ей позвонил и договорился о встрече, я уверен — это ложь. Мама явно не ждала гостей — когда ее нашли, была в одной сорочке".

По словам Шамиля, следователи также указали в протоколе, что Велагаева никто не задерживал, а писать явку с повинной он пришел сам.

© Фото : предоставлено сыном погибшей Место убийства © Фото : предоставлено сыном погибшей Место убийства

Честь семьи

Тагир и Ужумат поженились в 1998-м. Спустя пару лет она родила ему сына. Жили небогато: Гусейнова работала администратором в ресторане, а Велагаев в начале нулевых устроился в МВД: сначала в патрульно-постовую службу, затем в конвойную, а после перевелся в уголовный розыск отдела милиции Советского района Махачкалы — в подчинение к своему дяде.

В мае 2011-го при патрулировании улиц Велагаев с коллегами обратили внимание на подозрительного прохожего. Тот оказался террористом-смертником и, дождавшись, когда оперативники подойдут проверить документы, замкнул детонатор.

Тагира с тяжелыми травмами доставили в больницу. Прооперировали. Он выжил, но вернуться на службу уже не смог — врачебная комиссия присвоила третью группу инвалидности и отправила на пенсию по состоянию здоровья. После его представили к ордену Мужества.

"Пока Тагир лежал в больнице, мама там практически поселилась, — вспоминает Шамиль. — Затем добивалась выплаты компенсации. В общем, всячески его поддерживала и ставила на ноги".

Восстановившись, Велагаев занялся бизнесом. Супруги прожили вместе еще несколько лет, но вскоре отношения дали трещину — по словам родственников, Ужумат узнала, что у мужа появилась другая женщина, и подала на развод. В 2016-м брак распался.

"Тагира такое положение дело не устроило, — считает сын погибшей. — Хотя у него появилась другая семья, он продолжал звонить матери и регулярно заглядывал, требовал какие-то деньги. Он и раньше не отличался спокойным характером, а после развода и вовсе стал агрессивным. Один раз даже угрожал травматическим пистолетом (оружие было легальное. — Прим. авт.). Мама написала заявление в полицию, ствол забрали, но вскоре вернули".

© Фото : предоставлено сыном погибшей Ужумат Гусейнова © Фото : предоставлено сыном погибшей Ужумат Гусейнова

Спасаясь от настойчивого экс-супруга, Ужумат продала квартиру и переехала в другой район, но это помогло ненадолго. Как уверяет Шамиль, визиты и угрозы вскоре возобновились.

"После развода мы продолжали с ней общаться, — позже будет объяснять в суде обвиняемый. — Я регулярно помогал деньгами, потому что мой сын остался с матерью и я не мог его бросить. Ужумат всегда была рада меня видеть, но, когда вновь вышла замуж (после развода Гусейнова некоторое время жила с другим мужчиной, не расписываясь. — Прим. авт.), на некоторое время прекратила общение".

По его словам, 4 февраля 2019-го он позвонил экс-супруге и сказал, что зайдет в гости.

"Мы сидели на кухне, пили чай и спокойно обсуждали поступление сына в вуз, — утверждает Велагаев. — Затем она внезапно спросила, почему я не принес денег, и принялась оскорблять мою жену. Я уже собрался уходить, но Ужумат переключилась на моих дочерей. Тогда я выхватил пистолет и ударил ее по голове. Она не остановилась. Я ударил еще и еще. Потом отключился. Когда пришел в себя, экс-супруга уже была мертва. Я не знал, что делать, даже хотел покончить с собой, но остановило наличие детей".

Последней каплей, по словам Велагаева, стало то, что женщина якобы оскорбила честь его новой семьи.

"Переволновался"

Потерпевшим по делу признали старшего сына Ужумат Шамиля. Пока шло следствие, он был уверен, что Тагира обвинят в умышленном убийстве, и лишь перед первым судебным заседанием узнал о переквалификации статьи на менее тяжкую — "Убийство, совершенное в состоянии аффекта".

Выяснилось, что летом 2019-го Велагаева по ходатайству адвоката направили на судебно-психиатрическую экспертизу в Москву — в Национальный медицинский исследовательский центр имени Сербского. Пообщавшись с обвиняемым, эксперты пришли к выводу, что на убийство он решился из-за "сильного душевного волнения". После этого Велагаева выпустили из СИЗО, оставив под подпиской о невыезде.

"Суд почему-то не принял во внимание состояние алкогольного опьянения, в котором находился обвиняемый, — удивляется адвокат Ирина Сафарова. — Хотя по закону это отягчающее, а не смягчающее обстоятельство. К тому же мы попросили провести еще одну судебно-психологическую экспертизу — в центре при Министерстве юстиции, но это ходатайство отклонили".

© Фото : предоставлено сыном погибшей Тагир Велагаев несколько лет прослужил в уголовном розыске © Фото : предоставлено сыном погибшей Тагир Велагаев несколько лет прослужил в уголовном розыске

В деле есть и другие нестыковки. Так, эксперты-психиатры установили, что действия Велагаева не были спонтанными, а "носили последовательный и целенаправленный характер". А эксперты-психологи, напротив, посчитали, что в момент преступления тот был в состоянии аффекта.

"Кроме того, по словам Тагира, он достал пистолет и несколько раз ударил маму по голове, а судебные медики зафиксировали, что смерть наступила в результате асфиксии", — отмечает Шамиль.

Дело рассматривали в Советском районном суде Махачкалы, председателем которого ранее был отец Велагаева. Прокурор запросил для экс-милиционера год и три месяца колонии, однако судья учел положительные характеристики обвиняемого, полученный на службе орден Мужества, полное раскаяние и назначил Велагаеву два года ограничения свободы. Это означает, что он не сможет покидать Махачкалу и менять место жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции.