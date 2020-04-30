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"Преследовал годами": экс-милиционер убил бывшую жену и избежал тюрьмы
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РИА Новости

"Преследовал годами": экс-милиционер убил бывшую жену и избежал тюрьмы

19:23 30.04.2020 (обновлено: 17:02 01.05.2020)
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© Фото : предоставлено сыном погибшейТагир Велагаев
Тагир Велагаев
© Фото : предоставлено сыном погибшей
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Очередная ссора между экс-милиционером Тагиром Велагаевым и его бывшей супругой закончилась четырьмя ударами рукояткой пистолета по голове. Один из них стал смертельным. Велагаев завернул тело женщины в ковер и ушел, а в убийстве сознался лишь спустя несколько дней. Но за решетку не попал — отделался двумя годами ограничения свободы. Сын убитой намерен добиваться более жесткого наказания — по его словам, бывший муж преследовал его мать с момента развода и постоянно угрожал. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Явка с повинной

Вечером 4 февраля 2019-го жители дома на улице Гагарина в Махачкале услышали женские крики, но не придали этому особого значения и полицию вызывать не стали. Подумали — семейные разборки. Но спустя неделю в подъезде появился неприятный запах, усиливающийся с каждым днем. Он шел из-под двери квартиры Ужумат Гусейновой.
Обеспокоенные соседи попытались достучаться до хозяйки, но не смогли и позвонили ее родственникам. Те быстро приехали, вскрыли дверь, а уже через час в квартире работали следователи.
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"Мне позвонили и сказали, что мамы не стало, — рассказывает РИА Новости Шамиль, сын Ужумат от первого брака (сейчас он живет в Астрахани. — Прим. ред.). — Ее тело было завернуто в ковер, на голове виднелись огромные раны, а на шее — след от веревки".
Уголовное дело возбудили по статье "Убийство". Под подозрение сразу попал 46-летний бывший супруг погибшей Тагир Велагаев. Он одним из первых оказался на месте трагедии и даже помогал перенести тело из квартиры в автомобиль ритуальной службы. Велагаева задержали, и уже на первом допросе он все рассказал.
"Судя по показаниям, в тот вечер Тагир выпивал вместе с приятелем, после чего отправился к моей матери, — продолжает Шамиль. — И хотя он утверждает, что заранее ей позвонил и договорился о встрече, я уверен — это ложь. Мама явно не ждала гостей — когда ее нашли, была в одной сорочке".
По словам Шамиля, следователи также указали в протоколе, что Велагаева никто не задерживал, а писать явку с повинной он пришел сам.
© Фото : предоставлено сыном погибшейМесто убийства
Место убийства
© Фото : предоставлено сыном погибшей
Место убийства

Честь семьи

Тагир и Ужумат поженились в 1998-м. Спустя пару лет она родила ему сына. Жили небогато: Гусейнова работала администратором в ресторане, а Велагаев в начале нулевых устроился в МВД: сначала в патрульно-постовую службу, затем в конвойную, а после перевелся в уголовный розыск отдела милиции Советского района Махачкалы — в подчинение к своему дяде.
В мае 2011-го при патрулировании улиц Велагаев с коллегами обратили внимание на подозрительного прохожего. Тот оказался террористом-смертником и, дождавшись, когда оперативники подойдут проверить документы, замкнул детонатор.
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Тагира с тяжелыми травмами доставили в больницу. Прооперировали. Он выжил, но вернуться на службу уже не смог — врачебная комиссия присвоила третью группу инвалидности и отправила на пенсию по состоянию здоровья. После его представили к ордену Мужества.
"Пока Тагир лежал в больнице, мама там практически поселилась, — вспоминает Шамиль. — Затем добивалась выплаты компенсации. В общем, всячески его поддерживала и ставила на ноги".
Восстановившись, Велагаев занялся бизнесом. Супруги прожили вместе еще несколько лет, но вскоре отношения дали трещину — по словам родственников, Ужумат узнала, что у мужа появилась другая женщина, и подала на развод. В 2016-м брак распался.
"Тагира такое положение дело не устроило, — считает сын погибшей. — Хотя у него появилась другая семья, он продолжал звонить матери и регулярно заглядывал, требовал какие-то деньги. Он и раньше не отличался спокойным характером, а после развода и вовсе стал агрессивным. Один раз даже угрожал травматическим пистолетом (оружие было легальное. — Прим. авт.). Мама написала заявление в полицию, ствол забрали, но вскоре вернули".
© Фото : предоставлено сыном погибшейУжумат Гусейнова
Ужумат Гусейнова
© Фото : предоставлено сыном погибшей
Ужумат Гусейнова
Спасаясь от настойчивого экс-супруга, Ужумат продала квартиру и переехала в другой район, но это помогло ненадолго. Как уверяет Шамиль, визиты и угрозы вскоре возобновились.
"После развода мы продолжали с ней общаться, — позже будет объяснять в суде обвиняемый. — Я регулярно помогал деньгами, потому что мой сын остался с матерью и я не мог его бросить. Ужумат всегда была рада меня видеть, но, когда вновь вышла замуж (после развода Гусейнова некоторое время жила с другим мужчиной, не расписываясь. — Прим. авт.), на некоторое время прекратила общение".
По его словам, 4 февраля 2019-го он позвонил экс-супруге и сказал, что зайдет в гости.
"Мы сидели на кухне, пили чай и спокойно обсуждали поступление сына в вуз, — утверждает Велагаев. — Затем она внезапно спросила, почему я не принес денег, и принялась оскорблять мою жену. Я уже собрался уходить, но Ужумат переключилась на моих дочерей. Тогда я выхватил пистолет и ударил ее по голове. Она не остановилась. Я ударил еще и еще. Потом отключился. Когда пришел в себя, экс-супруга уже была мертва. Я не знал, что делать, даже хотел покончить с собой, но остановило наличие детей".
Последней каплей, по словам Велагаева, стало то, что женщина якобы оскорбила честь его новой семьи.
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"Переволновался"

Потерпевшим по делу признали старшего сына Ужумат Шамиля. Пока шло следствие, он был уверен, что Тагира обвинят в умышленном убийстве, и лишь перед первым судебным заседанием узнал о переквалификации статьи на менее тяжкую — "Убийство, совершенное в состоянии аффекта".
Выяснилось, что летом 2019-го Велагаева по ходатайству адвоката направили на судебно-психиатрическую экспертизу в Москву — в Национальный медицинский исследовательский центр имени Сербского. Пообщавшись с обвиняемым, эксперты пришли к выводу, что на убийство он решился из-за "сильного душевного волнения". После этого Велагаева выпустили из СИЗО, оставив под подпиской о невыезде.
"Суд почему-то не принял во внимание состояние алкогольного опьянения, в котором находился обвиняемый, — удивляется адвокат Ирина Сафарова. — Хотя по закону это отягчающее, а не смягчающее обстоятельство. К тому же мы попросили провести еще одну судебно-психологическую экспертизу — в центре при Министерстве юстиции, но это ходатайство отклонили".
© Фото : предоставлено сыном погибшейТагир Велагаев несколько лет прослужил в уголовном розыске
Тагир Велогаев несколько лет прослужил в уголовном розыске
© Фото : предоставлено сыном погибшей
Тагир Велагаев несколько лет прослужил в уголовном розыске
В деле есть и другие нестыковки. Так, эксперты-психиатры установили, что действия Велагаева не были спонтанными, а "носили последовательный и целенаправленный характер". А эксперты-психологи, напротив, посчитали, что в момент преступления тот был в состоянии аффекта.
"Кроме того, по словам Тагира, он достал пистолет и несколько раз ударил маму по голове, а судебные медики зафиксировали, что смерть наступила в результате асфиксии", — отмечает Шамиль.
Дело рассматривали в Советском районном суде Махачкалы, председателем которого ранее был отец Велагаева. Прокурор запросил для экс-милиционера год и три месяца колонии, однако судья учел положительные характеристики обвиняемого, полученный на службе орден Мужества, полное раскаяние и назначил Велагаеву два года ограничения свободы. Это означает, что он не сможет покидать Махачкалу и менять место жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции.
Шамиль вместе с адвокатом подали апелляционную жалобу и намерены добиваться для убийцы более строгого приговора.
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преступленияМоскваСоветский районМахачкалаУбийствоПроисшествия
Популярные комментарии
обсуждать нечего. смертельный приговор с немедленным исполнением. иначе спустя небольшое время придется сажать и сына, ибо он это так не оставит. Судей - вон из системы и сроки от пяти.
30 апреля, 21:48
itacsltd17
4001200
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