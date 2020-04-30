В Тюмени провели полную дезинфекцию железнодорожного вокзала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Полная дезинфекция железнодорожного вокзала проведена в Тюмени, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Сотрудники МЧС продолжают дезинфекцию общественных мест. Полная дезинфекция железнодорожного вокзала проведена в Тюмени. Специалисты радиационной и химической защиты распылили хлорсодержащие вещества в кассовых залах, зонах ожидания, входных группах, лестницах, также обработали территорию перед железнодорожным вокзалом", - говорится в сообщении.
Ранее сотрудники пожарно-спасательной части продезинфицировали лечебные учреждения Тюмени и международный аэропорт "Рощино". Всего обработано более 8000 квадратных метров.
Все работы ведут по согласованию с оперативным штабом по профилактике коронавирусной инфекции специалисты Роспотребнадзора и департамента здравоохранения, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.