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2020-04-30T15:50
https://ria.ru/20200430/1570816123.html
СМИ: экс-премьеру Испании грозит штраф за нарушение карантина
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РИА Новости

СМИ: экс-премьеру Испании грозит штраф за нарушение карантина

15:50 30.04.2020
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© AP Photo / Andre PennerБывший премьер-министр Испании Мариано Рахой
Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой
© AP Photo / Andre Penner
МАДРИД, 30 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой может быть оштрафован в связи с нарушением карантина, который действует в стране с 14 марта, сообщают СМИ.
Ранее телеканал La Sexta распространил видео, оказавшееся в его распоряжении, на котором видно, что Рахой занимается спортивной ходьбой. В Испании с 14 марта действует режим повышенной готовности, который накладывает жесткие ограничения на передвижение: на улицу можно выйти, только чтобы дойти до магазина или аптеки, добраться до работы, помочь людям, которые не могут обслуживать себя сами. Ограничения на занятия спортом будут сняты лишь со 2 мая, до сих пор они строго запрещены.
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Национальная полиция провела проверку по поводу информации телеканала и направила свое заключение в представительство испанского правительства в сообществе Мадрид, которое принимает решения о штрафах по представлению полицейских протоколов.
Как сообщили источники агентства Efe в представительстве правительства, к Рахою "закон будет применяться так же, как в отношении любого гражданина". Нарушение карантина может обойтись экс-премьеру от 601 до 1500 евро штрафа. Решение можно опротестовать в течение пятнадцати дней.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМариано РахойМадрид (город)ИспанияВ мире
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