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2020-04-30T15:38
https://ria.ru/20200430/1570815748.html
Эйден У: пандемия дала новый импульс цифровизации общества
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РИА Новости

Эйден У: пандемия дала новый импульс цифровизации общества

15:38 30.04.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой HuaweiГенеральный директор компании Huawei в регионе Евразия Эйден У
Генеральный директор компании Huawei в регионе Евразия Эйден У
© Фото : предоставлено пресс-службой Huawei
О том, как цифровые технологии помогают в борьбе с пандемией РИА Новости рассказал генеральный директор компании Huawei в регионе Евразия Эйден У.
- Продолжающееся распространение COVID-19 оказывает огромное влияние на мировую экономику и все общество. Huawei – технологическая компания. Как вы оцениваете ситуацию на рынке и те изменения, которые могут произойти в долгосрочной перспективе после пандемии?
- Новая коронавирусная инфекция уже стала угрозой для жизни и здоровья всего человечества. Сейчас очень важно в кратчайшие сроки прекратить распространение вируса и постепенно восстановить экономическую активность. Пандемия еще раз напомнила нам о том, что мы живем в тесно связанном мире, и только совместные усилия позволят нам найти выход из сложившейся ситуации.
Карантин нанес тяжелый удар по мировой экономике. По оценкам специалистов, в этом году глобальная экономика потеряет 8-13%. По самым оптимистичным прогнозам, только в четвертом квартале темпы роста могут вернуться к докарантинным уровням. Авиаперевозки и другие отрасли, наиболее пострадавшие от эпидемии, восстановятся не раньше 2021 года. Очевидно, что глобальная экономика уже перешла в фазу рецессии.
Однако в разгар эпидемии мы повсеместно наблюдаем явный рост потребностей в цифровых услугах. В цифровизации особенно нуждаются здравоохранение, образование, финансы, отрасль развлечений, а также компании, продолжающие работу в удаленном режиме. Приведу несколько примеров.
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Начнем с телемедицины. Правительство Москвы создало специальную базу данных и центр телемедицины по уходу за пациентами. Это решение не только позволяет удаленно консультировать население и более эффективно использовать ресурсы медицины, но и снижает вероятность заражения вирусом среди врачей.
Одна из самых актуальных тем для компаний сегодня - организация работы сотрудников на дому. Чтобы обеспечить непрерывное функционирование, многие компании стали активно пользоваться сервисами видеоконференцсвязи. Например, более 1000 сотрудников российского офиса Huawei перешли в режим удаленной работы. Все внешние и внутренние совещания, тренинги проходят онлайн. Благодаря этому мы продолжаем работать в штатном режиме.
На "удаленку" переводятся также школьники и студенты. Раньше онлайн-обучение было довольно спорной темой. Лишь немногочисленные учебные заведения тестировали подобные решения. Сейчас же большинство российских учащихся посещают занятия онлайн. Например, количество пользователей образовательных сервисов Яндекса выросло в 2-3 раза, ежедневно ими пользуются около 1 миллиона человек.
Жители Росии также получают больше возможностей пользоваться финансовыми услугами онлайн. Такие крупные банки, как Сбербанк и ВТБ расширили объем услуг, предоставляемых через интернет. Открытие вкладов, выдача кредитов, оформление страховых продуктов и много другое проходит в удаленном режиме.
Наконец, онлайн-развлечения. В условиях карантина пользователям стал доступен ряд бесплатных цифровых ресурсов. Можно смотреть видео и кино, читать книги, посещать спортивные тренировки и многое другое. В социальных сетях проходят онлайн-встречи, онлайн-концерты. Можно даже готовить еду в режиме онлайн. Все это обогащает жизнь людей в условиях изоляции.
В долгосрочной перспективе взрывной рост спроса на подобные цифровые решения станет катализатором развития "бесконтактной экономики", новой экономической модели, в основе которой будут такие развивающиеся технологии, как 5G, искусственный интеллект, облачные сервисы. России также необходимо сосредоточиться на формировании соответствующего потенциала, который позволит поднять отраслевое развитие на новый уровень и перейти к интеллектуализации.
- Как Huawei в России реагирует на распространение COVID-19?
- Мы уделяем особое внимание ситуации с распространением вируса в России и своевременно принимаем соответствующие превентивные меры. Мы также делимся опытом Китая в борьбе с эпидемией с российскими отраслевыми кругами. Одновременно с обеспечением безопасности и здоровья своих сотрудников, мы отвечаем на запросы правительства России и российских заказчиков, связанные с противостоянием COVID-19.
Говоря об операторском сегменте, стоит отметить, что в условиях карантина интернет-трафик и спрос на облачную инфраструктуру выросли на 30%. Это стало вызовом для стабильного функционирования сети. Мы заранее подготовили необходимые ресурсы и взяли инициативу в свои руки. При помощи цифровых инструментов мы совместно с государственными органами и операторами связи обеспечили безопасное и стабильное функционирование телекоммуникационных сетей в условиях быстрого роста интернет-трафика. В начале апреля совместно с "Билайном" мы в течение пяти дней развернули базовые станции рядом с московской инфекционной больницей, принимающей пациентов с COVID-19, тем самым обеспечив медучреждение мобильной связью.
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Чтобы снизить финансовую нагрузку на наших корпоративных заказчиков, по ряду проектов мы расширили период рассрочки на 30 дней и увеличили срок действия Совместного маркетингового фонда (JMF). Кроме этого, мы предложили нашим клиентам бесплатные онлайн-тренинги. Мы также принимаем участие в разработке прикладных цифровых инструментов для тепловизорных систем, телемедицины, а также решений для компьютерной томографии с применением искусственного интеллекта. Таким образом мы вносим свой вклад в борьбу России с COVID-19.
Отвечая на социальные и экономические вызовы, связанные с текущей пандемией, мы продолжим поддерживать развитие бизнеса наших российских партнеров. Наша задача – построить в России Цифровое сообщество с единым будущим. Вот некоторые конкретные меры.
Мы продолжим сотрудничество с российским правительством и операторами связи в области 5G, будем активно тестировать соответствующие технологии и решения.
В этом году мы планируем инвестировать 2 миллиарда рублей в развитие в России экосистемы процессоров Accend и Kunpeng, с тем чтобы диверсифицировать техническое предложение в вычислительной отрасли.
Мы также планируем расширить сотрудничество с нашими партнерами в области локализации производства серверов и интеллектуальных терминальных устройств.
В борьбе с эпидемией самое главное – сохранить человеческие жизни, поэтому мы будем активно помогать России в этой борьбе, и, когда вирус отступит, мы совместно с отраслевыми партнерами будем делать все возможное для устранения последствий карантина и скорейшего восстановления экономики.
- Китаю удалось в течение двух месяцев прекратить распространение вируса. Известно, что в этой борьбе немаловажную роль сыграли новые технологии. По вашему мнению, насколько важное значение они имеют в противостоянии пандемии? Какой опыт можно применить в России?
- Да, Китай победил эпидемию не только благодаря своевременным ограничительным мерам со стороны правительства и строительству новых больниц, но и благодаря широкому применению новых технологий, таких как 5G, искусственный интеллект (ИИ), облачные сервисы. Они позволили повысить результативность принимаемых мер, а также обеспечили эффективное распределение ресурсов и централизованное управление.
Многим известно, что в очаге эпидемии, городе Ухань, за 10 дней было завершено строительство больницы Хошэньшань. Компании Huawei и операторам связи потребовалось всего три дня, чтобы обеспечить медучреждение покрытием 5G. За девять дней мы развернули эффективную облачную систему на базе 5G и ИИ. В кратчайшие сроки были запущены решения, которые сыграли огромную роль в борьбе с вирусом. Вот некоторые из них.
Во-первых, телемедицина на базе 5G. Врачи могли оказывать медицинские услуги, находясь за тысячи километров от пациента. Например, пекинские врачи делали УЗИ пациентам Уханьской больницы. Через сеть 5G они управляли механическим манипулятором и в реальном времени общались с пациентом. Такое решение позволило более эффективно использовать медицинские ресурсы по всей стране.
С помощью ИИ можно проводить, например, анализ флюорографических снимков - такое приложение есть в Huawei Cloud. По типичным признакам искусственный интеллект может быстро и с высокой точностью распознать COVID-19. Время анализа одного изображения снизилось с 12 до двух минут. Раньше анализ снимков проводили вручную. Сейчас же ИИ помогает специалистам в постановке диагноза и в пиковые периоды значительно снижает нагрузку на медицинский персонал.
При помощи анализа больших данных можно организовать отслеживание инфицированных, то есть анализировать местоположение владельца смартфона, операции по его банковским картам, данные о приобретенных билетах и многую другую информацию. Это позволяет отследить маршруты передвижения инфицированного и людей, с которыми он тесно контактировал. На основе результатов анализа больших данных можно определить зоны повышенного риска и точечно применять ограничительные меры.
Еще одна технология - беспилотные дезинфекционные машины на базе 5G. Дезинфекционно-моечные машины, подключенные через 5G, могут работать круглосуточно. Они могут не только передвигаться и распылять дезинфицирующую жидкость в автоматическом режиме, но и измерять температуру тела и выступать в качестве мобильных громкоговорительных устройств.
Тепловизорные системы на базе ИИ могут измерять температуру тела у всех людей, находящихся в их зоне действия. При выявлении отклонений от нормы система автоматически подает тревожный сигнал. Такие системы повышают эффективность контроля в местах большого скопления людей, таких как остановки транспорта, аэропорты, пропускные пункты.
Важнейшую роль играет и быстрота развертывания сетей связи. Так как инфекционную больницу Хошэньшань строили в кратчайшие сроки, использовать оптические линии связи было бы нерационально, это требует много времени на развертывание и наладку. Поэтому было принято решение обеспечить медучреждение беспроводной связью пятого поколения. Это значительно уменьшило сроки и сложность развертывания сети.
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Новые технологии сыграли огромную роль в борьбе с эпидемией в Китае. Благодаря их применению удалось повысить эффективность использования медицинских ресурсов и снизить количество заражений. Эти технологические решения уже подтвердили свою эффективность в Китае и теперь могут быть использованы в России. Пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией нового типа, дала новый импульс цифровизации и реформам систем управления. Интеллектуализация общества, диджитализация экономики, переход потребления в онлайн – это тренды, ожидающие нас в ближайшем будущем. Чтобы встретить их во всеоружии, нужно планировать наперед, развивать соответствующие компетенции и ускорять трансформацию.
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Huawei TechnologiesИнтервьюОбществоЭкономика
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