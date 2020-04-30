Волонтер из Кузбасса рассказал Путину о борьбе с COVID-19 в регионе

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Волонтер, депутат законодательного собрания Кемеровской области Довран Аннаев рассказал президенту России Владимиру Путину, что губернатор региона Сергей Цивилев непосредственно помогает бороться с распространением коронавирусной инфекции.
Аннаев рассказал, что он и его коллеги-депутаты прошли инструктаж в волонтерском центре и теперь ежедневно приходят в больницу, где лежат пациенты с подозрением на коронавирус, и помогают в уборке территории медицинского учреждения.
"Спасибо вам, всем депутатам, всему корпусу депутатскому. Надеюсь, что многие ваши коллеги включились в эту работу. Сергей Евгеньевич помогает вам?", - спросил президент во время общения с участниками акции #МыВместе, кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 24".
"Конечно, Сергей Евгеньевич непосредственно сам ежесекундно участвует и принимает кардинальные решения и меры повышенной готовности в нашем регионе - в Кузбассе. Мы одна единая команда, и он принимает такие иногда сложные решения, которые необходимо принять", - сказал Аннаев.
Президент России попросил передать привет главе региона. "Передадим обязательно, Владимир Владимирович", - ответил депутат.
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