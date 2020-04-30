Эксперт рассказал, как государство может поддержать ИП во время пандемии

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Снижение налогов поможет оставить индивидуальных предпринимателей (ИП) на плаву, а потери бюджета от такой меры не станут критичными, такое мнение РИА Новости высказал генеральный директор центра развития предпринимательства Like Центр Василий Алексеев.

По его словам, именно индивидуальные предприниматели составляют основную долю в секторе малого и микробизнеса. Поддержка ИП важна, особенно в случаях, когда они недавно начали свой бизнес.

"Одной из самых эффективных мер поддержки, на наш взгляд, может стать снижение налоговой нагрузки... Снижение налоговой нагрузки для работающего бизнеса позволит потратить эти деньги не на выплату налогов, а на сохранение существующего бизнеса", - сказал Алексеев РИА Новости.

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Он отметил, что одной из самых популярных систем налогообложения для микробизнеса сейчас стала упрощенная система налогообложения (УСН). "При существенном снижении налога по УСН бюджет потеряет до 9,8 миллиарда рублей. Это не такая значительная цена для сохранения пласта индивидуальных предпринимателей", - добавил эксперт.

Он отмечает, что проблемы в бизнесе могут вынудить многих предпринимателей уйти в "серую" зону, и тогда государство в любом случае недополучит налоги. А мера по снижению налогов, по словам Алексеева, потребует только 2,2% от 2 триллионов рублей, выделенных на поддержку малого бизнеса в целом.