В Чувашии рассказали о новых случаях коронавируса

"В Чувашии 47 новых случаев заражения коронавирусом, итого 586. Всего с начала года под медицинским наблюдением находились 4618 человек, на сегодня под медицинским наблюдением находятся 1637 человек. Из них 1044 человека изолированы в домашних условиях, 533 - госпитализированы, включая 14 несовершеннолетних. 97 пациентов выписаны с выздоровлением", - говорится в сообщении.