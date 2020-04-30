В Чувашии рассказали о новых случаях коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 47 жителей Чувашии, общее количество заболевших составляет 586 человек, сообщает оперштаб региона.
Ранее на территории Чувашии было зафиксировано 539 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 8 человек скончались.
"В Чувашии 47 новых случаев заражения коронавирусом, итого 586. Всего с начала года под медицинским наблюдением находились 4618 человек, на сегодня под медицинским наблюдением находятся 1637 человек. Из них 1044 человека изолированы в домашних условиях, 533 - госпитализированы, включая 14 несовершеннолетних. 97 пациентов выписаны с выздоровлением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на утро 30 апреля на ИВЛ находилось 13 человек, сейчас двое из них сняты с ИВЛ и переведены на кислородную поддержку.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.