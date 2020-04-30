Московские врачи призвали горожан на майские праздники остаться дома

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Врачи московских больниц и поликлиник на своих страницах в соцсетях призывают горожан серьезно отнестись к сложившейся из-за коронавируса ситуации и отложить планы на майские, не собираться с друзьями и родственниками, слова медиков приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В штабе отметили, что каждый день в Москве выявляется от 2,5 до 3 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Только на сегодняшний день в городе зафиксировано 53 739 зараженных.
"Мир, труд, май! Весна, праздники, шашлыки! Все устали. Всем хочется свежего воздуха. Особенно, когда за окном синее небо, яркое солнце и распускаются листья. Только ничего в нашей работе не поменялось. Ни количество пациентов, ни тяжесть течения болезни. Опасный вирус, коварный. По-прежнему, много тяжелых пациентов. Среди них много молодежи. И количество уходящих на ИВЛ прибавляется. Хочу сказать, что ИВЛ – это не лечение, это способ поддержания жизнедеятельности организма. И лучше туда не попадать. Помните об этом, чтобы майские шашлыки не стали последним воспоминанием в вашей жизни", - пишет на своей странице главный врач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечерко.
К москвичам также обратился и Денис Проценко, главный врач ГКБ №40 "Коммунарка": "Все спрашивают меня про мое отношение к наступающим майским праздникам. Ответ: #сидимдома".
Помимо этого, с обращениями к москвичам также выступили Исмаил Османов, главный врач ДГКБ имени Башляевой, Николай Плавунов, главный врач "Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова", и другие.
"Напоминаем, режим самоизоляции продлен на майские праздники, с 1 по 11 мая включительно", - добавили в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.