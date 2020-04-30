В Липецкой области продлили режим самоизоляции

ВОРОНЕЖ, ЛИПЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Власти Липецкой продлили до 12 мая режим самоизоляции, введенный в регионе из-за распространения Власти Липецкой продлили до 12 мая режим самоизоляции, введенный в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции , информирует в четверг областная администрация.

Власти Липецкой области 30 марта объявили о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. Он действует до 30 апреля. А с 17 апреля глава областной администрации Игорь Артамонов ввел пропускной режим в Липецке Ельце , Задонске и Чаплыгине. С 21 апреля пропускной режим ввели в Лебедяни.

Во вторник президент России Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней в стране до 11 мая.

"Режим самоизоляции в регионе продлен до конца майских праздников. Изменения внесены в соответствующее постановление администрации Липецкой области "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области", - говорится в сообщении обладминистрации.

Как отмечают власти, до 12 мая жители области по-прежнему могут выходить из дома по цифровым пропускам и только для похода в магазин за продуктами, в аптеки за лекарствами, для выноса мусора, выгула животных в 100 метрах от дома, а также для поездок на работу.

Кроме того, можно выходить из дома для прогулок с детьми, но не далее 300 метров от места проживания. Посещение детских и спортивных площадок в области запрещено. Заниматься спортом на свежем воздухе можно только в одиночку и без использования уличного спортивного инвентаря. Для семейных прогулок и спортивных занятий необходимо оформлять цифровые пропуска.

В Липецкой области выявлены 415 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 84 человека, двое умерли.