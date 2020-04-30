В ВОЗ надеются, что США возобновят финансирование организации

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович на встрече с думскими депутатами фракции "Единая Россия" выразила надежду, что США пересмотрят свое решение по финансированию ВОЗ - позиция США серьезно скажется на ситуации в странах, которые самостоятельно не могут бороться с коронавирусом, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя фракции Адальби Шхагошев.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что Вашингтон никогда не восстановит приостановленное финансирование ВОЗ, о котором американский лидер Дональд Трамп объявил в апреле. Администрация Трампа обвиняет организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса COVID-19.
"Она (Вуйнович - ред.) ответила, что это (решение США по финансированию ВОЗ) очень серьезно повлияет на работу ВОЗ, они рассчитывают на то, что Америка пересмотрит свое отношение, поскольку это очень сильно повлияет на уязвимые страны - страны Африки, многие страны Азии, где возможностей бороться с коронавирусом самостоятельно меньше", - сказал Шхагошев.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.