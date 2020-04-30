В ВОЗ надеются, что США возобновят финансирование организации

"Она (Вуйнович - ред.) ответила, что это (решение США по финансированию ВОЗ) очень серьезно повлияет на работу ВОЗ, они рассчитывают на то, что Америка пересмотрит свое отношение, поскольку это очень сильно повлияет на уязвимые страны - страны Африки, многие страны Азии, где возможностей бороться с коронавирусом самостоятельно меньше", - сказал Шхагошев.