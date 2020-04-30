В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 39316

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах за сутки увеличилось на 514 и достигло 39 316, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
В среду сообщалось о 38 802 зараженных и 4711 скончавшихся.
Медики также сообщают, что число жертв новой коронавирусной инфекции в стране возросло на 84 и составило 4795 человек. В больницах находятся свыше 10,7 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.