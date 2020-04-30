Число выздоровевших от коронавируса в Якутии выросло до 35 человек

ЯКУТСК, 30 апр – РИА Новости. Число выздоровевших от коронавируса в Якутии за сутки выросло с 27 до 35 человек, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
Ранее сообщалось, что анализы у 29 человек в Якутии подтвердили коронавирус за прошедшие сутки, всего в регионе зарегистрировано 212 случаев, ситуация ухудшается в городе Якутске. В обсерваторах находятся 675 человек.
"В Якутии еще 2 пациента выздоровели от коронавируса. Сегодня, 30 апреля, их выписали из инфекционной больницы города Якутска после полного выздоровления. Проведенные после лечения повторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Еще 6 человек были выписаны сегодня из больницы в Алдане. Таким образом, за сегодня 8 человек, а всего 35 пациентов в Якутии полностью излечились от коронавируса", - отметили в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.