Титов предложил Путину поддержать компании, связанные с ремонтом машин

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил президенту России Владимиру Путину предоставить меры господдержки компаниям и ИП, чья деятельность связана с техобслуживанием и ремонтом автомобилей, и которые столкнулись со снижением выручки на 30-90% в связи с текущей ситуацией в экономике на фоне пандемии.

Сферы услуг в области технического обслуживания и ремонта машин нет в списке в пострадавших отраслях. Титов отметил, что не все пострадавшие ИП и организации охвачены мерами поддержки.

"(Предлагается - ред.) предоставление помощи не только компаниям и ИП в пострадавших отраслях, но и всем субъектам предпринимательства, которые столкнулись с падением выручки на 30% и более за март-апрель по сравнению с январем-февралем 2020 года при сохранении занятости на 90% и более", - сообщил Титов на пресс-брифинге.

В связи с этим он предложил расширить перечень пострадавших отраслей, в которых падение выручки составило в разных регионах от 30 до 100 %.