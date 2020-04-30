Путин на совещании с правительством обсудит поддержку бизнеса

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит на экономическом совещании с правительством меры помощи бизнесу, власти будут выстраивать эту линию поддержки. Президент РФсообщил, что обсудит на экономическом совещании с правительством меры помощи бизнесу, власти будут выстраивать эту линию поддержки.

"Что касается государственной поддержки предприятий подобного рода - малых предприятий, средних, да и крупного бизнеса - мы с правительством это обсуждаем, и сегодня, кстати говоря, после нашей встречи будем еще говорить об этом. Так что будем выстраивать эту линию поддержки", - заявил Путин на встрече с участниками общероссийской акции "Мы вместе" по вопросу поддержки социально ориентированных организаций.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что помимо встречи с активистами в четверг в графике президента также совещание по экономическим вопросам.

В ходе общения с участниками акции к Путину обратился представитель компании, которая производит матрасы, отметивший падение спроса на продукцию. Путин пошутил о росте спроса на матрасы после самоизоляции. "Производство, уверен, восстановится, потому что после акции "Сидим дома", после вынужденной самоизоляции матрасы поизносятся у многих. И ваше производство, надеюсь, восстановится быстрыми, хорошими, нужными для восстановления бизнеса темпами. Желаю вам успехов", - сказал президент.