В ВОЗ поддержали идею утилизации медицинских масок

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович поддержала идею предварительной обработки одноразовых медицинских масок в составе бытового мусора, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Ранее Бурматов направил в Минздрав и Роспотребнадзор предложение проработать вопрос обеззараживания использованных медицинских масок в составе бытового мусора. Этот же вопрос он поднял в четверг на дистанционном заседании внутрифракционной группы "Единой России", возглавляемой депутатом Адальби Шхагошевым, с участием представителя Всемирной организации здравоохранения.
"ВОЗ эту идею поддерживает, и это должно идти на утилизацию. "Наша рекомендация - утилизация", - сказала она", - заявил Бурматов по итогам заседания.
Он подчеркнул, что такие отходы являются высокоопасными. Ежедневно таких отходов образуется в РФ десятки миллионов единиц, они потенциально могут быть инфицированы.
Ранее Бурматов пояснял, что санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами, согласно которым их захоронение происходит только после обеззараживания, не распространяется на ТКО (твёрдые коммунальные отходы). Однако в настоящее время ввиду большого спроса на такие медизделия они массово выбрасываются после использования в быту и попадают в обычные урны, мусоропроводы и контейнеры, а затем отправляются на полигоны.
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