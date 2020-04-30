В ВОЗ поддержали идею утилизации медицинских масок

Он подчеркнул, что такие отходы являются высокоопасными. Ежедневно таких отходов образуется в РФ десятки миллионов единиц, они потенциально могут быть инфицированы.

Ранее Бурматов пояснял, что санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами, согласно которым их захоронение происходит только после обеззараживания, не распространяется на ТКО (твёрдые коммунальные отходы). Однако в настоящее время ввиду большого спроса на такие медизделия они массово выбрасываются после использования в быту и попадают в обычные урны, мусоропроводы и контейнеры, а затем отправляются на полигоны.