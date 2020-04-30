ВЭБ выдал по зарплатным кредитам поручительства на 80,9 млрд рублей

Пресс-служба госкорпорации сообщила, что ВЭБ увеличил объем поручительства, выданного в пользу банка РСХБ на 1 миллиард рублей и распространил действие поручительства на средние предприятия. Общий объём поручительства в пользу этого банка теперь составляет 1,75 миллиарда рублей. Также ВЭБ выдал поручительство на сумму 1,545 миллиард рублей в банку "Санкт-Петербург".

Правительство и ЦБ в начале апреля запустили выдачу зарплатных кредитов для малого бизнеса. По условиям госпрограммы, предприниматели могут взять кредит на срок 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем она вырастет до 4%. Кредит выдается в размере одного минимального размера оплаты труда (с учетом социальных взносов) в расчете на каждого сотрудника в компании на шесть месяцев.