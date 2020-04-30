Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-30T15:24
https://ria.ru/20200430/1570814006.html
ВЭБ выдал по зарплатным кредитам поручительства на 80,9 млрд рублей
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267406_0:240:3077:1971_1036x0_80_0_0_b67d52c2a7bc8f6238f9f5261b90063b.jpg
РИА Новости

ВЭБ выдал по зарплатным кредитам поручительства на 80,9 млрд рублей

15:23 30.04.2020 (обновлено: 15:24 30.04.2020)
85
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости/Прайм. ВЭБ выдал коммерческим банкам в рамках программы зарплатных кредитов для малого бизнеса поручительства на 80,895 миллиарда рублей из плановых 100 миллиардов рублей, следует из сообщения пресс-службы госкорпорации.
"Всего на сегодняшний день ВЭБ.РФ выдал поручительства 11 банкам на 80,895 миллиардов рублей", - следует из сообщения.
Пресс-служба госкорпорации сообщила, что ВЭБ увеличил объем поручительства, выданного в пользу банка РСХБ на 1 миллиард рублей и распространил действие поручительства на средние предприятия. Общий объём поручительства в пользу этого банка теперь составляет 1,75 миллиарда рублей. Также ВЭБ выдал поручительство на сумму 1,545 миллиард рублей в банку "Санкт-Петербург".
Ранее поручительства были предоставлены Сбербанку, ВТБ, ПСБ, банку "Открытие", "Альфа-банку", "МСП Банку", Газпромбанку, РСХБ, банку "Ак Барс" и Совкомбанку.
Девушка стоит возле банкомата в Симферополе
12 апреля, 19:10Распространение нового коронавируса
Эксперты ВЭБ оценили влияние коронавируса на экономику и доходы россиян
"Для организаций развития важно, чтобы правительственные меры поддержки были как можно быстрее доведены до предприятий и помогли им пройти наиболее острую фазу. Сейчас, когда обсуждается поэтапное снятие ограничений, именно предприниматели выступят в качестве драйвера восстановления экономической активности в стране. Сегодня мы планируем полностью выполнить нашу программу по предоставлению поручительств коммерческим банкам - доведем ее до 100 миллиардов рублей, выберем весь объем", - сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов.
Правительство и ЦБ в начале апреля запустили выдачу зарплатных кредитов для малого бизнеса. По условиям госпрограммы, предприниматели могут взять кредит на срок 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем она вырастет до 4%. Кредит выдается в размере одного минимального размера оплаты труда (с учетом социальных взносов) в расчете на каждого сотрудника в компании на шесть месяцев.
020000
ВЭБИгорь ШуваловНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:12В ГД внесли проект об автопродлении разрешений для туризма и такси
07:10В Бурятии частично снимут ограничения с бизнеса
07:09Врач рассказал, почему важно "сгладить" пик эпидемии
07:06В Сербии военные из России продезинфицировали медучреждения
07:04В Бурятии выявили 30 новых случаев COVID-19
06:59На Сахалине число заразившихся коронавирусом выросло до 35 человек
06:57У сотрудника завода-производителя "Аллигаторов" выявили коронавирус
06:56В Якутии выявили еще 34 студента СВФУ, заразившихся коронавирусом
06:54Компания "Чешские авиалинии" с 18 мая возобновляет международные рейсы
06:54В Австралии объявили план поэтапной отмены карантина
06:46Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
06:44На Чукотке решают вопрос о тестировании пассажиров перед вылетом в регион
06:41Минобороны готовит контракт на поставку четырех систем ПВО С-350 "Витязь"
06:38США и КНР договорились создать условия для реализации торговой сделки
06:37Послы стран СНГ в США приняли совместное заявление к Дню Победы
06:29Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы
06:19На "Земле леопарда" рассказали о пополнениях в тигриных семьях
06:09В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
06:06Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
Лента новостейМолния