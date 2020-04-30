ВЭБ выдал по зарплатным кредитам поручительства на 80,9 млрд рублей

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости/Прайм. ВЭБ выдал коммерческим банкам в рамках программы зарплатных кредитов для малого бизнеса поручительства на 80,895 миллиарда рублей из плановых 100 миллиардов рублей, следует из сообщения пресс-службы госкорпорации.
"Всего на сегодняшний день ВЭБ.РФ выдал поручительства 11 банкам на 80,895 миллиардов рублей", - следует из сообщения.
Пресс-служба госкорпорации сообщила, что ВЭБ увеличил объем поручительства, выданного в пользу банка РСХБ на 1 миллиард рублей и распространил действие поручительства на средние предприятия. Общий объём поручительства в пользу этого банка теперь составляет 1,75 миллиарда рублей. Также ВЭБ выдал поручительство на сумму 1,545 миллиард рублей в банку "Санкт-Петербург".
Ранее поручительства были предоставлены Сбербанку, ВТБ, ПСБ, банку "Открытие", "Альфа-банку", "МСП Банку", Газпромбанку, РСХБ, банку "Ак Барс" и Совкомбанку.
"Для организаций развития важно, чтобы правительственные меры поддержки были как можно быстрее доведены до предприятий и помогли им пройти наиболее острую фазу. Сейчас, когда обсуждается поэтапное снятие ограничений, именно предприниматели выступят в качестве драйвера восстановления экономической активности в стране. Сегодня мы планируем полностью выполнить нашу программу по предоставлению поручительств коммерческим банкам - доведем ее до 100 миллиардов рублей, выберем весь объем", - сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов.
Правительство и ЦБ в начале апреля запустили выдачу зарплатных кредитов для малого бизнеса. По условиям госпрограммы, предприниматели могут взять кредит на срок 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем она вырастет до 4%. Кредит выдается в размере одного минимального размера оплаты труда (с учетом социальных взносов) в расчете на каждого сотрудника в компании на шесть месяцев.