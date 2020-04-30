Путин напомнит правительству об изготовителях продукции для инвалидов

"Безусловно, надо обратить внимание правительства, и я это сделаю обязательно, вот прямо сегодня, на то, что предприятия, о которых вы сказали, особенно предприятия, которые изготавливают изделия для людей с ограничениями по здоровью - конечно, эти предприятия надо поддержать", - сказал Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции "МыВместе" в ответ на соответствующую просьбу.