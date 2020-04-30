Путин поблагодарил тех, кто оказывает помощь по зову сердца

"Вам спасибо как организаторам этой акции. Но и хочу обратиться ко всем, кто вместе с вами, кого мы сейчас не видим, не знаем ни имен, ни фамилий, но они это делают, делают по зову сердца. Обращаюсь к вам, простым гражданам, простым людям, которые поддерживают акции подобного рода, хочу сказать искреннее спасибо и низкий вам поклон", - сказал президент.