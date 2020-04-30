Путин поблагодарил тех, кто оказывает помощь по зову сердца

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто бескорыстно помогает нуждающимся.
В ходе встречи в формате видеоконференции с участниками общероссийской акции "Мы вместе" по поддержке социально ориентированных организаций Путину рассказали об акции "Тележка добра", в рамках которой все желающие могут купить нуждающимся продукты длительного срока хранения и оставить их в корзинках.
Встреча транслировалась каналом "Россия 24".
"Вам спасибо как организаторам этой акции. Но и хочу обратиться ко всем, кто вместе с вами, кого мы сейчас не видим, не знаем ни имен, ни фамилий, но они это делают, делают по зову сердца. Обращаюсь к вам, простым гражданам, простым людям, которые поддерживают акции подобного рода, хочу сказать искреннее спасибо и низкий вам поклон", - сказал президент.
Он отметил, что это характерно для россиян.
"Это то, что наверное, характерно только для нас, для России. Я с трудом могу себе представить что-то подобное где-то в других местах. Людей добрых и порядочных очень много, но такая широкая бескорыстная поддержка, она, мне кажется, характерна только для наших людей", - сказал Путин.
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