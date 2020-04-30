Трамп считает, что США ведут борьбу с коронавирусом лучше Швеции

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон принимает правильные решения в борьбе с COVID-19, в отличие от правительства Швеции

"Несмотря на сообщения об обратном, Швеция платит высокую цену за свое решение не вводить режим самоизоляции. На сегодняшний день там погибли 2462 человека, что намного больше, чем в соседних странах, таких как Норвегия (207), Финляндия (206) или Дания (443). Соединенные Штаты приняли правильное решение", - написал Трамп в своем Twitter.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в Швеции составило 20 302 человек. Количество случаев заражения коронавирусом в США составляет более миллиона, число жертв достигло 60 207 человек.

Правительство Швеции на сегодняшний день принимает одни из наиболее мягких мер по борьбе с распространением вируса. Официально отменены лишь массовые мероприятия численностью более 500 человек. Школы, детские сады и университеты продолжают работать в обычном режиме. При этом людям с малейшими симптомами респираторных заболеваний рекомендовано оставаться дома. Отдельные компании по собственной инициативе переводят сотрудников на удаленную работу.