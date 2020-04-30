Путин поддержал идею расширить программу поддержки медиков на волонтеров

В четверг президент проводит по видеосвязи встречу с участниками общероссийской акции "Мы вместе" по вопросу поддержки социально ориентированных организаций. Одним из участников видеоконференции стал врач-реаниматолог больницы в Коммунарке. Он упомянул о новой программе страхования медработников, работающих с COVID-19, и попросил рассмотреть возможность распространения этой программы также на волонтеров.

"Вы обратили внимание на то, что нужно некоторые программы поддержки, которые мы разработали для медработников, распространить и на волонтеров, - с вами согласен, конечно, вы правы. Они вместе с вами там, на передовой фактически", - сказал в ответ Путин.

Он в этом контексте упомянул и о своем визите в Коммунарку. "Я помню, когда был у вас в больнице, первые практически люди, которые ко мне подошли, это были как раз волонтеры. Честно говоря, я даже тогда удивился. Подошли и сказали: вот мы волонтеры, здесь уже работаем. Так что я полностью с вами согласен", - заключил президент.