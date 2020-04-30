Приезжающих в Нижегородскую область поместят в обсерватор

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Приезжающие в Приезжающие в Нижегородскую область на майские праздники жители других регионов проведут две недели в обсерваторе за свой счет, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Соответствующие изменения внесены в указ главы Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности". Они устанавливают особый порядок передвижения лиц и транспорта по территории региона, за исключением межрегиональных перевозок.

"Традиционно в майские праздники к нам приезжали десятки тысяч людей. Нижегородская область всегда была и будет рада гостям, но сейчас мы убедительно просим воздержаться от поездок в регион. Конечно, никто не может запретить въезд и пребывание на территории области, но в этом случае будет обязателен двухнедельный карантин. Те, у кого есть регистрация, будут обязаны две недели находиться с семьей дома, те, у кого регистрации нет, – жить за свой счет в обсерваторе. Таким образом, смысла приезжать на майские праздники просто нет", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Ограничения на въезд на территорию региона в период майских праздников не распространяются на тех, кто прибывает в Нижегородскую область специальным автотранспортом (скорая помощь, пожарные, полиция, спецсвязь), а также на сотрудников организаций, деятельность которых не приостановлена. Ограничение не касается также тех, кто может подтвердить транзитное следование по территории Нижегородской области, а также водителей, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости и пассажиров.

"Все эти категории должны иметь при себе подтверждающие документы, а также в обязательном порядке - QR-код или номер заявки, полученные с помощью портала "Карта жителя Нижегородской области". В числе подтверждающих документов: паспорт, свидетельство о регистрации, путевой лист, сопроводительные документы на перевозимые грузы и другие виды документов. Соответствующие документы должны быть представлены каждым пассажиром", - подчеркивается в сообщении.

На портале "Карта жителя Нижегородской области" также можно оформить заявку на транзитный проезд по территории Нижегородской области.

"Все ограничения связаны исключительно с заботой о здоровье населения и рекомендациями санитарных врачей. Ключевой фактор – соблюдение всеми, кто прибывает с территории регионов с высоким уровнем заболеваемости, двухнедельного карантина. У нас были случаи, когда нижегородцы, работающие на территории других регионов, возвращались домой и заражали близких, которые потом передавали заболевание другим людям. Наша задача – в эти праздники не допустить возникновения таких очагов. Поэтому двухнедельный карантин обязаны будут соблюдать и те приезжающие, кто имеет регистрацию на территории региона", - отметил Никитин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.