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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T15:20
https://ria.ru/20200430/1570813574.html
Приезжающих в Нижегородскую область поместят в обсерватор
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570451552_0:0:3212:1807_1036x0_80_0_0_9ec517830e8b05e99bc2138e8d07cef4.jpg
РИА Новости

Приезжающих в Нижегородскую область поместят в обсерватор

15:20 30.04.2020
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкФельдшер бригады экстренного реагирования
Фельдшер бригады экстренного реагирования
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
Фельдшер бригады экстренного реагирования . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Приезжающие в Нижегородскую область на майские праздники жители других регионов проведут две недели в обсерваторе за свой счет, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Соответствующие изменения внесены в указ главы Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности". Они устанавливают особый порядок передвижения лиц и транспорта по территории региона, за исключением межрегиональных перевозок.
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"Традиционно в майские праздники к нам приезжали десятки тысяч людей. Нижегородская область всегда была и будет рада гостям, но сейчас мы убедительно просим воздержаться от поездок в регион. Конечно, никто не может запретить въезд и пребывание на территории области, но в этом случае будет обязателен двухнедельный карантин. Те, у кого есть регистрация, будут обязаны две недели находиться с семьей дома, те, у кого регистрации нет, – жить за свой счет в обсерваторе. Таким образом, смысла приезжать на майские праздники просто нет", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Ограничения на въезд на территорию региона в период майских праздников не распространяются на тех, кто прибывает в Нижегородскую область специальным автотранспортом (скорая помощь, пожарные, полиция, спецсвязь), а также на сотрудников организаций, деятельность которых не приостановлена. Ограничение не касается также тех, кто может подтвердить транзитное следование по территории Нижегородской области, а также водителей, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости и пассажиров.
"Все эти категории должны иметь при себе подтверждающие документы, а также в обязательном порядке - QR-код или номер заявки, полученные с помощью портала "Карта жителя Нижегородской области". В числе подтверждающих документов: паспорт, свидетельство о регистрации, путевой лист, сопроводительные документы на перевозимые грузы и другие виды документов. Соответствующие документы должны быть представлены каждым пассажиром", - подчеркивается в сообщении.
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На портале "Карта жителя Нижегородской области" также можно оформить заявку на транзитный проезд по территории Нижегородской области.
"Все ограничения связаны исключительно с заботой о здоровье населения и рекомендациями санитарных врачей. Ключевой фактор – соблюдение всеми, кто прибывает с территории регионов с высоким уровнем заболеваемости, двухнедельного карантина. У нас были случаи, когда нижегородцы, работающие на территории других регионов, возвращались домой и заражали близких, которые потом передавали заболевание другим людям. Наша задача – в эти праздники не допустить возникновения таких очагов. Поэтому двухнедельный карантин обязаны будут соблюдать и те приезжающие, кто имеет регистрацию на территории региона", - отметил Никитин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Глеб НикитинВОЗНижегородская областьОбщество
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