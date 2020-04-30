В Приднестровье 11 пациентов излечились от коронавируса

"Из Слободзейского инфекционного госпиталя готовятся к выписке одиннадцать человек, излечившихся от COVID-19. После проведённого курса противовирусной и антибактериальной терапии пробы пациентов успешно прошли контрольное тестирование. Дважды подряд они дали отрицательный результат", - говорится в сообщении.