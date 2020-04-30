В Приднестровье 11 пациентов излечились от коронавируса

ТИРАСПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Еще 11 пациентов выздоровели после COVID-19 в непризнанном Приднестровье, общее число выздоровевших составило 60, сообщил в четверг местный оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения коронавируса.
"Из Слободзейского инфекционного госпиталя готовятся к выписке одиннадцать человек, излечившихся от COVID-19. После проведённого курса противовирусной и антибактериальной терапии пробы пациентов успешно прошли контрольное тестирование. Дважды подряд они дали отрицательный результат", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 447 приднестровцев, 375 пациентов (из них 13 детей) проходят лечение на территории республики, 60 пациентов выздоровели, 22 человека скончались (у всех были серьезные сопутствующие хронические заболевания).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.