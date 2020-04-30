Опубликовано видео погони со стрельбой за нарушителем изоляции в Москве

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости . Московская полиция опубликовала видео погони за автомобилем, водитель которого нарушил режим самоизоляции.

Задержанный оказался выходцем из ближнего зарубежья, он заявил, что не говорит по-русски.

На него составили протоколы о нарушении ПДД и неповиновении сотруднику полиции, а также административные протоколы.