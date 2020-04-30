Опубликовано видео погони со стрельбой за нарушителем изоляции в Москве

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Московская полиция опубликовала видео погони за автомобилем, водитель которого нарушил режим самоизоляции.
Инспекторы дорожного патруля попытались остановить Hyundai Solaris для проверки документов, однако водитель решил скрыться, и началась погоня. Нарушитель игнорировал требования полицейских затормозить, и тем пришлось применить оружие. Один из выстрелов попал в колесо.
Задержанный оказался выходцем из ближнего зарубежья, он заявил, что не говорит по-русски.
На него составили протоколы о нарушении ПДД и неповиновении сотруднику полиции, а также административные протоколы.
В Москве и ряде других регионов действуют различные ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса. Власти призывают граждан оставаться дома.