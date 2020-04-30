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Интерпол: сервисы доставки еды используются для перевозки наркотиков
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РИА Новости

Интерпол: сервисы доставки еды используются для перевозки наркотиков

15:18 30.04.2020
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© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе
Штаб-квартира Интерпола в Лионе
© AP Photo / Laurent Cipriani
ПАРИЖ, 30 апр - РИА Новости. Водители служб доставки еды по всему миру могут использоваться криминальными структурами для транспортировки наркотиков и других запрещённых товаров, говорится в релизе штаб-квартиры Интерпола в Лионе.
"Интерпол оповещает о том, что преступные организации используют службы доставки еды для перевозки наркотиков и иных запрещённых средств, тогда как страны закрыты на карантин из-за пандемии COVID-19", - написано в сообщении.
Там отмечается, что полицейские службы в Ирландии, Малайзии, Испании и Великобритании установили сотрудников сервисов доставки, которые перевозят кокаин, марихуану, кетамин и экстази.
Так, в Испании были задержаны семеро человек, переодетых в доставщиков еды. Они перемещались на велосипеде, мотоцикле и автомобили, а часть наркотиков была спрятана в двойное дно рюкзака для доставки. В Ирландии восемь килограммов кокаина и два пистолета были спрятаны в коробках для пиццы.
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"Основываясь на этих арестах, а также на инцидентах в других странах, Интерпол выпустил для 194 стран-членов организации "пурпурное уведомление" о новом методе. Пурпурные уведомления предоставляют информацию об объектах, устройствах и методах, используемых преступниками. Доступ к этой информации правоохранительные органы могут получить через защищённый круглосуточный информационный канал Интерпола", - отмечают в организации.
В Интерполе подчеркивают, что карантинные меры привели к резкому росту спроса на доставку еды на дом, а сотрудники служб доставки сделались обычным явлением на опустевших улицах.
"Доставщики могут быть соучастниками или невольными звеньями в транспортировке наркотиков. В случаях, о которых известно Интерполу, подозреваемые иногда переодевались в сотрудников доставки, а в других случаях доставщики еды умышленно и добровольно перевозили наркотики от криминальных организаций с целью финансовой выгоды", - заявляют в Интерполе.
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Однако некоторые курьеры могут быть использованы преступниками "втемную". Так, в качестве примера Интерпол приводит случай водителя из Малайзии, который сам пришёл в полицию, усомнившись в полученном заказе: ему поручили доставить индийскую лепешку, а вес свертка составлял около 11 килограммов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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