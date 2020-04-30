Беременные женщины в Подмосковье получат бесплатные онлайн-консультации

"Мы понимаем, в каком эмоциональном напряжении находятся наши беременные пациентки. Поэтому на время сложной эпидемиологической обстановки мы запустили сервис онлайн-консультаций. Будущим мамам на электронную почту направлены письма с предложением получить телемедицинскую консультацию врачей ведущих перинатальных центров Московской области", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.