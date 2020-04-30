Беременные женщины в Подмосковье получат бесплатные онлайн-консультации

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Беременные женщины, проживающие в Московской области, смогут получить бесплатные телемедицинские консультации, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.
Электронные письма с предложением пройти телемедицинскую консультацию врача-гинеколога получили уже более пяти тысяч беременных. Всего приглашения получат порядка 36 тысяч будущих мам Московской области.
"Мы понимаем, в каком эмоциональном напряжении находятся наши беременные пациентки. Поэтому на время сложной эпидемиологической обстановки мы запустили сервис онлайн-консультаций. Будущим мамам на электронную почту направлены письма с предложением получить телемедицинскую консультацию врачей ведущих перинатальных центров Московской области", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.
В электронных письмах содержится подробная инструкция, как воспользоваться услугой. Главное, чтобы женщина была зарегистрирована на портале госуслуг. Специалист ответит на вопросы, оценит состояние, даст рекомендации, при необходимости пригласит на очную консультацию.