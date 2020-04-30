В Оренбургской области рассказали о новых случаях коронавируса

"В Оренбургской области 740 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. За сутки – 70 новых диагнозов, из них 21 поставлен людям, въезжающим в регион", - сообщает областной минздрав.

По данным ведомства, из 740 заболевших на сегодняшний день выздоровели уже 179 человек, при этом 60 - за последние сутки, зафиксированы три летальных случая.

"Сейчас 8 пациентов находятся в тяжелом состоянии, трое подключены к аппарату ИВЛ. Еще 128 оренбуржцев в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном. Среди заболевших - 56 детей, 398 больных в возрасте до 44 лет, 171 пациент до 59 лет, 83 человека от 60 до 70 лет, 32 пациента старше 70 лет", - говорится в сообщении минздрава региона.