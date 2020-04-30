В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей

САРАТОВ, 30 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Подведомственное минздраву Саратовской области учреждение "Саратовский аптечный склад" отменило закупку 10 тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, а руководителя учреждения отстранили от работы, сообщил в четверг и.о. министра здравоохранения области Олег Костин.
"Саратовский аптечный склад" в среду закупил у подмосковной фирмы "Сигмафарм" 28 тысяч китайских защитных костюмов, масок и очков на общую сумму 43,36 миллиона рублей. В частности, поставщик в течение 15 дней с момента подписания договора должен был поставить в область 10 тысяч одноразовых нестерильных медицинских масок типа II KN95 FFP2 по 425 рублей за штуку. Спикер Госдумы, уроженец области Вячеслав Володин ранее направил прокурору региона обращение с просьбой проверить эту закупку. Прокуратура области в четверг сообщила о начале проверки.
"Закупка средств индивидуальной защиты, объявленная ранее областным госучреждением "Саратовский аптечный склад", отменена. Договор расторгнут, ущерб бюджету не нанесен. Директор учреждения отстранен от исполнения служебных обязанностей. Готовы предоставить исчерпывающую информацию правоохранительным и контрольным органам по указанной планировавшейся закупке", - процитировали РИА Новости слова Костина в пресс-службе минздрава области.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 30 апреля лабораторно подтверждены 438 случаев заражения коронавирусом. Девять человек с COVID-19 скончались, выздоровели 52 человека.
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