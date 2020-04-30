В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей

Москалькова считает, что маски и лекарства должны быть дешевыми

Москалькова считает, что маски и лекарства должны быть дешевыми

"Закупка средств индивидуальной защиты, объявленная ранее областным госучреждением "Саратовский аптечный склад", отменена. Договор расторгнут, ущерб бюджету не нанесен. Директор учреждения отстранен от исполнения служебных обязанностей. Готовы предоставить исчерпывающую информацию правоохранительным и контрольным органам по указанной планировавшейся закупке", - процитировали РИА Новости слова Костина в пресс-службе минздрава области.

Всего в Саратовской области с 19 марта по 30 апреля лабораторно подтверждены 438 случаев заражения коронавирусом. Девять человек с COVID-19 скончались, выздоровели 52 человека.