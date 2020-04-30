В Свердловской области при обвале в шахте пострадали три человека

МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр — РИА Новости. В результате обвала породы в шахте под Североуральском Свердловской области пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Собеседник агентства отметил, что ЧП произошло в шахте № 13 поселка Калья.
"На горизонте находились восемь человек, самостоятельно вышли на поверхность", — добавил он.
Пострадавших доставили в Североуральскую центральную городскую больницу.
Всего в шахте работали 280 человек, все они поднялись на поверхность.
Как пояснил РИА Новости официальный представитель рудника Роман Лукичев, на шахте "Кальинская" произошел горный удар — локальное подземное землетрясение. Работу на участке приостановили.
Горные удары происходят обычно на глубине от 150 до 1000 метров и характеризуются локальным характером проявления, уточнил собеседник агентства. По его словам, это один из наименее прогнозируемых видов сейсмической активности.
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