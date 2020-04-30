В Свердловской области при обвале в шахте пострадали три человека

МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр — РИА Новости. В результате обвала породы в шахте под Североуральском В результате обвала породы в шахте под Североуральском Свердловской области пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Собеседник агентства отметил, что ЧП произошло в шахте № 13 поселка Калья.

"На горизонте находились восемь человек, самостоятельно вышли на поверхность", — добавил он.

Пострадавших доставили в Североуральскую центральную городскую больницу.

Всего в шахте работали 280 человек, все они поднялись на поверхность.

Как пояснил РИА Новости официальный представитель рудника Роман Лукичев, на шахте "Кальинская" произошел горный удар — локальное подземное землетрясение. Работу на участке приостановили.