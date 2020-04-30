Шахназаров призвал ужесточить законы о кинопрокате в интернете

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Тенденция показа фильмов в интернете будет усиливаться, в этой связи России стоит ужесточать законы, так как интернет-пиратство не дает возможности для коммерциализации данной сферы, считает директор киноконцерна Мосфильм Карен Шахназаров.
"Интернет-кино и до эпидемии приобретало большое значение. Раньше, например, когда мы продавали картинку за рубеж, то первый пункт был всегда "прокат в кинотеатрах", а сейчас первый пункт "прокат в интернете". Это уже реальность… Видимо, эта тенденция будет усиливаться", - сказал Шахназаров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, кинотеатры все равно останутся, потому что "зрелище на экране остается завораживающим".
"Но интернет-кино будет развиваться все больше и больше, я в этом уверен. Для российского кино самый серьезный вопрос же в том, что у нас несовершенные законы, что интернет-пиратство практически не дает возможности всерьез делать интернет коммерческим, в отличие, кстати, от Запада, где очень жесткие законы… В России нужно принимать более жесткие законы, чтобы это стало источником возможностей и покрытием бюджета, потому что иначе мы будем нести очень большие потери в киноиндустрии", - добавил он.
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