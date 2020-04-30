Шахназаров призвал ужесточить законы о кинопрокате в интернете

"Интернет-кино и до эпидемии приобретало большое значение. Раньше, например, когда мы продавали картинку за рубеж, то первый пункт был всегда "прокат в кинотеатрах", а сейчас первый пункт "прокат в интернете". Это уже реальность… Видимо, эта тенденция будет усиливаться", - сказал Шахназаров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Но интернет-кино будет развиваться все больше и больше, я в этом уверен. Для российского кино самый серьезный вопрос же в том, что у нас несовершенные законы, что интернет-пиратство практически не дает возможности всерьез делать интернет коммерческим, в отличие, кстати, от Запада, где очень жесткие законы… В России нужно принимать более жесткие законы, чтобы это стало источником возможностей и покрытием бюджета, потому что иначе мы будем нести очень большие потери в киноиндустрии", - добавил он.