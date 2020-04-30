Названо условие "долгой самоизоляции" в России

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Заболеваемость Заболеваемость коронавирусом в стране пока не снижается, а поэтому важно соблюдать карантинные меры и не расслабляться раньше времени, заявили "Вечерней Москве" российские врачи.

Как отметил инфекционист и вирусолог Виктор Зуев, пик COVID-19 еще не наступил, в связи с чем количество новых случаев пока сохраняется на достаточно высоком уровне.

"Думаю, ближайшие две недели до 11 мая определят, в какую сторону пойдет эпидемия. Полагаю, что вероятность снижения числа зараженных все же выше", — сказал он.

В свою очередь, врач-эксперт Тимур Пестерев пояснил, что сейчас ситуация с вирусом в стране постепенно выходит на плато, которое предполагает "небольшие скачки в рамках 10-20 процентов".

"Если в течение недели мы не увидим экспоненциального, резкого скачка вверх, ситуация останется в рамках эпидемиологических референсов, можно будет сказать, что мы в начале пути", — считает он.

По его словам, в этом случае через какое-то время заболеваемость должна пойти на спад.

Как подчеркнул Пестерев, главное, чтобы эпидемиологическая обстановка не ухудшилась после майских праздников: в эти дни обещают теплую погоду, и многие граждане могут нарушить режим самоизоляции, что чревато "взрывным ростом" случаев COVID-19. Результаты "шашлычных гуляний" отразятся на статистике по коронавирусу через две недели, сказал он.

"Но там уже цифры совсем нехорошие пойдут. Сидеть тогда будем долго", — предостерег эксперт.

Если же россияне проявят сознательность и продолжат соблюдать введенные карантинные меры, то к середине мая ситуация в стране должна улучшиться, заключил врач.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, количество заболевших превысило три миллиона человек, свыше 217 тысяч умерли.

На сегодняшний день в России общее количество заразившихся достигло 106 498 человек, 1073 погибли, 11 619 вылечились. За последние сутки COVID-19 диагностирован у 7099 пациентов.

В большинстве российских регионов ввели режим всеобщей изоляции, в Москве также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию не менее метра от других людей.