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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T22:34
https://ria.ru/20200430/1570812819.html
Названо условие "долгой самоизоляции" в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570487322_0:250:3078:1981_1036x0_80_0_0_b26fd689eccd64f4bb929e31908d8160.jpg
РИА Новости

Названо условие "долгой самоизоляции" в России

15:13 30.04.2020 (обновлено: 22:34 30.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПассажиры на станции "Новослободская" Московского метрополитена
Пассажиры на станции Новослободская Московского метрополитена
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в стране пока не снижается, а поэтому важно соблюдать карантинные меры и не расслабляться раньше времени, заявили "Вечерней Москве" российские врачи.
Как отметил инфекционист и вирусолог Виктор Зуев, пик COVID-19 еще не наступил, в связи с чем количество новых случаев пока сохраняется на достаточно высоком уровне.
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"Думаю, ближайшие две недели до 11 мая определят, в какую сторону пойдет эпидемия. Полагаю, что вероятность снижения числа зараженных все же выше", — сказал он.
В свою очередь, врач-эксперт Тимур Пестерев пояснил, что сейчас ситуация с вирусом в стране постепенно выходит на плато, которое предполагает "небольшие скачки в рамках 10-20 процентов".
"Если в течение недели мы не увидим экспоненциального, резкого скачка вверх, ситуация останется в рамках эпидемиологических референсов, можно будет сказать, что мы в начале пути", — считает он.
По его словам, в этом случае через какое-то время заболеваемость должна пойти на спад.
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Как подчеркнул Пестерев, главное, чтобы эпидемиологическая обстановка не ухудшилась после майских праздников: в эти дни обещают теплую погоду, и многие граждане могут нарушить режим самоизоляции, что чревато "взрывным ростом" случаев COVID-19. Результаты "шашлычных гуляний" отразятся на статистике по коронавирусу через две недели, сказал он.
"Но там уже цифры совсем нехорошие пойдут. Сидеть тогда будем долго", — предостерег эксперт.
Если же россияне проявят сознательность и продолжат соблюдать введенные карантинные меры, то к середине мая ситуация в стране должна улучшиться, заключил врач.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, количество заболевших превысило три миллиона человек, свыше 217 тысяч умерли.
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На сегодняшний день в России общее количество заразившихся достигло 106 498 человек, 1073 погибли, 11 619 вылечились. За последние сутки COVID-19 диагностирован у 7099 пациентов.
В большинстве российских регионов ввели режим всеобщей изоляции, в Москве также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию не менее метра от других людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВиктор Зуев
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