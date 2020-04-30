Проценко рассказал о растущем числе молодых пациентов с COVID-19

"Достаточно много тяжелых больных, 49 пациентов в отделении реанимации, когда мы трактуем их состояние как крайне тяжелое, 161 пациент находится в госпитальном отделении, при этом они кислородозависимые, получают постоянно кислород. И возрастная структура у нас поменялась. У нас все больше и больше молодых пациентов, как в отделении реанимации, так и в госпитальных отделениях", - сказал Проценко.