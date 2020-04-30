Проценко рассказал о растущем числе молодых пациентов с COVID-19

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Возрастная структура поступающих пациентов поменялась, все больше и больше поступает молодых пациентов, как в реанимацию, так и в госпитальные отделения, сообщил в интервью РИА Новости главный врач ГБУЗ Городская клиническая больница № 40 ДЗМ Денис Проценко.
Он отметил, что в настоящий момент в больнице проходят лечение 540 пациентов.
"Достаточно много тяжелых больных, 49 пациентов в отделении реанимации, когда мы трактуем их состояние как крайне тяжелое, 161 пациент находится в госпитальном отделении, при этом они кислородозависимые, получают постоянно кислород. И возрастная структура у нас поменялась. У нас все больше и больше молодых пациентов, как в отделении реанимации, так и в госпитальных отделениях", - сказал Проценко.
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