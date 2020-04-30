В Челябинской области введут особый противопожарный режим

"Решением правительства Челябинской области с 1 мая в регионе введен особый противопожарный режим. Он накладывает дополнительную ответственность. Все граждане и руководители организаций должны знать, что въезд в лес, разведение костров и выжигание сухой растительности в этот период под запретом", - говорится в сообщении.