В Челябинской области введут особый противопожарный режим

ЧЕЛЯБИНСК, 30 апр – РИА Новости. Особый противопожарный режим вводится с 1 мая 2020 года в Челябинской области, в этот период гражданам запрещается посещать леса и разводить костры, сообщил в четверг пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"Решением правительства Челябинской области с 1 мая в регионе введен особый противопожарный режим. Он накладывает дополнительную ответственность. Все граждане и руководители организаций должны знать, что въезд в лес, разведение костров и выжигание сухой растительности в этот период под запретом", - говорится в сообщении.
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Пресс-центр добавляет, что на этот период организуется работа дополнительных оперативных групп для патрулирования территорий, выявления несанкционированных сельхозпалов, оперативного реагирования на очаги пожаров, проводится разъяснительная работа с населением по соблюдению требований пожарной безопасности и порядка действий при возникновении пожара.
МЧС напоминает, что нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима грозит штрафом для граждан в размере до 4 тысяч рублей, должностным лицам - до 30 тысяч рублей, юридическим лицам - до 400 тысяч рублей. С начала пожароопасного периода в регионе уже составлено более 200 протоколов об административных правонарушениях, сообщает пресс-центр.
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