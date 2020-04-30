Врачам, борющимся с коронавирусом, предоставят бесплатную связь

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор Крупнейший российский сотовый оператор МТС начал предоставлять задействованным в борьбе с коронавирусом врачам и медперсоналу бесплатную связь, сообщают абоненты МТС и подтвердили РИА Новости в компании.

Ранее в соцсетях начала появляться информация о том, что московским врачам, которые являются абонентами оператора, начали приходить сообщения с предложением специального тарифа с бесплатной связью.

"Да, действительно специально для врачей и медицинского персонала, задействованного в лечении пациентов с COVID-19 в России, МТС разработала тариф, в который входит 600 минут голосовых вызовов, 600 SMS, безлимитные звонки на номера МТС и 10 гигабайт мобильного интернета в месяц. В течение трех месяцев с момента подключения платить за него не нужно. По истечении трех месяцев тариф останется льготным и будет стоить 200 рублей в месяц", - рассказали РИА Новости в пресс-службе сотового оператора.

В компании отметили, что первыми регионами, где врачам и медперсоналу будет предоставлена бесплатная связь, стали Москва республика Татарстан . Более пяти тысяч сотрудников инфекционных больниц начали получать инструкции по подключению с 30 апреля. Программа распространится и по другим регионам России.

"МТС предоставляет бесплатную связь и льготный тариф в отдельных регионах РФ, где работает сеть МТС, ориентируясь на информацию от оперативного штаба о наиболее пострадавших от коронавируса регионах и наиболее загруженных больницах", - уточнил собеседник агентства.

Для подключения тарифа необходимо быть абонентом оператора, следовать инструкциям в SMS, которое придет от отправителя МТС и ввести USSD-команду - простую комбинацию цифр и символов.