ЦУР Подмосковья в апреле поступило более ста обращений

"В ЦУР за апрель поступила 41 жалоба о продаже наркотиков, 58 вопросов касались системы "Безопасный регион", 24 обращения зарегистрировано по направлению "погребение и похоронное дело", – приводится цитата заместителя председателя правительства региона Романа Каратаева.