ЦУР Подмосковья в апреле поступило более ста обращений

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Порядка 123 обращений в Центр управления регионом (ЦУР) Московской области по вопросам, относящимся к компетенции Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья, поступили в апреле, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"В ЦУР за апрель поступила 41 жалоба о продаже наркотиков, 58 вопросов касались системы "Безопасный регион", 24 обращения зарегистрировано по направлению "погребение и похоронное дело", – приводится цитата заместителя председателя правительства региона Романа Каратаева.
Он добавил, что в апреле специалистами ЦУРа зафиксировано и направлено на блокировку в Роскомнадзор 8 противоправных интернет-ресурсов, распространяющих наркотические вещества на территории Московской области. За месяц, по обращениям жителей, в городском округе Химки установлено 27 видеокамер системы "Безопасный регион".