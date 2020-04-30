СМИ: персонал больницы в Киеве провел акцию протеста из-за низких зарплат

КИЕВ, 30 апр - РИА Новости. Медицинский персонал Киевской городской клинической больницы №8 в четверг провел акцию протеста из-за низких зарплат, сообщило издание Медицинский персонал Киевской городской клинической больницы №8 в четверг провел акцию протеста из-за низких зарплат, сообщило издание hromadske со ссылкой на персонал учреждения.

"Медицинский персонал Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района вышел на протест и отказывается работать за зарплату в размере 3-5 тысяч гривен (около 111-186 долларов) в условиях распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

В больнице сообщили, что в акции протеста в основном приняли участие медсестры и санитарки, врачей среди протестующих не было. На данный момент акция завершилась.

Вместе с тем на странице "Жизнь Минского массива – Оболонский район" в Facebook сообщается, что сотрудники этой больницы не получили обещанной властями надбавки за работу в условиях распространения коронавируса, а наоборот, зарплата персонала сократилась на 30-40%. Также сообщается, что у двух сотрудников больницы уже диагностирован коронавирус.

Ранее Верховная рада Украины одобрила изменения в госбюджет 2020 года, которые предусматривали урезание финансирования ряда сфер, а также создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией в объеме 2,4 миллиарда долларов. Средства из фонда в том числе должны быть направлены на выплату надбавки медикам, которые работают в условиях распространения коронавируса.

Глава минздрава Украины Максим Степанов ранее сообщил, что около 1 тысячи больниц в этом году будут недофинансированы на 10-50%, в зоне особенного риска противотуберкулезная служба, психиатрические больницы, экстренная медицинская помощь и высокоспециализированные медицинские направления. По его словам, следствием такого недофинансирования может стать сокращение числа медиков, это будет означать, что нуждающиеся в медпомощи будут ее дольше ожидать. Степанов также заявил, что из-за второго этапа медицинской реформы преподаватели университетов потеряли возможность лечить пациентов, кроме того, он считает, что страна вскоре может остаться без новых докторов.

Второй этап медицинской реформы стартовал 1 апреля на Украине, несмотря на распространение коронавируса COVID-19. Системные изменения проходят на уровне поликлиник и больниц по всей Украине. Власти обещают, что деньги начнут "ходить за пациентом" и за большинство медицинских услуг заплатит государство. Согласно реформе, медуслуги, от которых зависит жизнь человека, теперь на Украине будут полностью бесплатными. К примеру, государством будут оплачиваться роды и помощь новорожденным, лечение сердечно-сосудистых болезней и инсульта, а также диагностика онкологических заболеваний. Также будет реформирована служба экстренной помощи – вызов скорой останется бесплатным, а решать, куда везти пациента, теперь будет диспетчер.