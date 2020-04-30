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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T15:09
https://ria.ru/20200430/1570812218.html
СМИ: персонал больницы в Киеве провел акцию протеста из-за низких зарплат
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568744681_0:270:3072:1998_1036x0_80_0_0_532c5c916196007ad7e73737660f29cd.jpg
РИА Новости

СМИ: персонал больницы в Киеве провел акцию протеста из-за низких зарплат

15:09 30.04.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 30 апр - РИА Новости. Медицинский персонал Киевской городской клинической больницы №8 в четверг провел акцию протеста из-за низких зарплат, сообщило издание hromadske со ссылкой на персонал учреждения.
"Медицинский персонал Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района вышел на протест и отказывается работать за зарплату в размере 3-5 тысяч гривен (около 111-186 долларов) в условиях распространения коронавируса", - говорится в сообщении.
В больнице сообщили, что в акции протеста в основном приняли участие медсестры и санитарки, врачей среди протестующих не было. На данный момент акция завершилась.
Вместе с тем на странице "Жизнь Минского массива – Оболонский район" в Facebook сообщается, что сотрудники этой больницы не получили обещанной властями надбавки за работу в условиях распространения коронавируса, а наоборот, зарплата персонала сократилась на 30-40%. Также сообщается, что у двух сотрудников больницы уже диагностирован коронавирус.
Ранее Верховная рада Украины одобрила изменения в госбюджет 2020 года, которые предусматривали урезание финансирования ряда сфер, а также создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией в объеме 2,4 миллиарда долларов. Средства из фонда в том числе должны быть направлены на выплату надбавки медикам, которые работают в условиях распространения коронавируса.
Глава минздрава Украины Максим Степанов ранее сообщил, что около 1 тысячи больниц в этом году будут недофинансированы на 10-50%, в зоне особенного риска противотуберкулезная служба, психиатрические больницы, экстренная медицинская помощь и высокоспециализированные медицинские направления. По его словам, следствием такого недофинансирования может стать сокращение числа медиков, это будет означать, что нуждающиеся в медпомощи будут ее дольше ожидать. Степанов также заявил, что из-за второго этапа медицинской реформы преподаватели университетов потеряли возможность лечить пациентов, кроме того, он считает, что страна вскоре может остаться без новых докторов.
Второй этап медицинской реформы стартовал 1 апреля на Украине, несмотря на распространение коронавируса COVID-19. Системные изменения проходят на уровне поликлиник и больниц по всей Украине. Власти обещают, что деньги начнут "ходить за пациентом" и за большинство медицинских услуг заплатит государство. Согласно реформе, медуслуги, от которых зависит жизнь человека, теперь на Украине будут полностью бесплатными. К примеру, государством будут оплачиваться роды и помощь новорожденным, лечение сердечно-сосудистых болезней и инсульта, а также диагностика онкологических заболеваний. Также будет реформирована служба экстренной помощи – вызов скорой останется бесплатным, а решать, куда везти пациента, теперь будет диспетчер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановУкраинаВ мире
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