Путин уверен, что Россия победит коронавирус

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия добьется победы над Россия добьется победы над коронавирусом с лучшим результатом и нужными темпами, в том числе благодаря усилиям волонтеров, заявил президент РФ Владимир Путин

В ходе встречи Путина с участниками общероссийской акции "МыВместе" на связь вышел волонтер Михаил из одной из московских больниц. Он рассказал, что волонтеры разгружают грузовики со средствами индивидуальной защиты для медиков, таскают мебель.

"Знаете, Владимир Владимирович, очень хочется, чтобы часть палат, которые мы помогли оборудовать, в итоге не понадобились. И самое главное человеческое желание - чтобы все заболевшие наконец-то выздоровели", - сказал волонтер Путину.

"Мы все этого хотим, Миш. Благодаря усилиям в том числе таких людей, как вы, мы, уверен, добьемся этого с лучшим результатом и нужными темпами", - ответил Путин, поблагодарив волонтера и пожелав удачи ему и его товарищам.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.