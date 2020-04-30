Путин поддержал идею выйти 9 мая на балкон и спеть "День Победы"

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею выйти 9 мая на балконы своих квартир и исполнить песню "День Победы" и обещал подумать над формой собственного участия.
Соответствующее предложение поступило президенту в ходе его видеовстречи с участниками общероссийской акции "МыВместе". Представители движения "Волонтеры Победы" рассказали Путину об инициативе народного артиста СССР Василия Ланового отметить 75-летие Победы 9 мая, выйдя на балконы своих квартир в 19.00 и исполнить всей страной песню "День Победы".
"Вы традиционно принимаете участие в шествии "Бессмертного полка", поддержите нас и сейчас, пожалуйста", - сказали они.
"С удовольствием это сделаю, мне нужно только выбрать форму своего участия. Я подумаю над этим обязательно. Но даже не сомневайтесь - я буду душой и сердцем вместе с вами", - пообещал Путин.
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.
Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах. В прошлые годы каждый желающий мог выйти на улицу 9 мая с фотографией или с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных тележурналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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