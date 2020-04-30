Путин поддержал идею выйти 9 мая на балкон и спеть "День Победы"

"Вы традиционно принимаете участие в шествии "Бессмертного полка", поддержите нас и сейчас, пожалуйста", - сказали они.

"С удовольствием это сделаю, мне нужно только выбрать форму своего участия. Я подумаю над этим обязательно. Но даже не сомневайтесь - я буду душой и сердцем вместе с вами", - пообещал Путин.