Топалов расплакался во время прямого эфира после травли Тодоренко

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Певец Влад Топалов расплакался в прямом эфире в инстаграме после травли его жены Регины Тодоренко из-за ее высказываний о домашнем насилии.
Музыкант рассказал, что в день, когда разгорелся скандал, у него умер друг, режиссер Дмитрий Добрый. Топалов заявил, что из-за сложившейся ситуации его супруга лишилась всего того, к чему стремилась годами.
"Мне очень много чего есть сказать каждому из вас, кто посмел оскорбить мою семью. И я уверен, что большинство из вас, увидев меня в лицо, никогда не сказали бы это мне. <…> Но я вас всех прощаю", — заявил певец.
Он добавил, что смерть друга позволила понять, какие вещи на самом деле важны, и мнение критиков к ним не относится. Топалов также заявил, что прощает тех, кто участвовал в травле его семьи.
"Было бы круто, если бы все, включая меня, научились быть добрее. Вы ненавидите меня, я ненавижу вас. Вы готовы убить меня, я готов убить вас. Ведь вы желаете мне и моему сыну сгореть в огне, а ему всего год и четыре месяца! Не надо быть такими злыми", — сказал музыкант.
Ранее Регина Тодоренко оказалась в центре скандала после того, как в одном из интервью заявила, что женщины могут сами быть ответственны за то, что на них поднимают руку. В частности, она спросила, что пострадавшие делали, чтобы их не били. Эти слова вызвали волну негодования в интернете. Позже ведущая извинилась и попыталась объяснить свои слова, но некоторые рекламодатели уже прекратили с ней сотрудничать, а журнал Glamour лишил ее звания "Женщина года".