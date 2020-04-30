Топалов расплакался во время прямого эфира после травли Тодоренко

Музыкант рассказал, что в день, когда разгорелся скандал, у него умер друг, режиссер Дмитрий Добрый. Топалов заявил, что из-за сложившейся ситуации его супруга лишилась всего того, к чему стремилась годами.

"Мне очень много чего есть сказать каждому из вас, кто посмел оскорбить мою семью. И я уверен, что большинство из вас, увидев меня в лицо, никогда не сказали бы это мне. <…> Но я вас всех прощаю", — заявил певец.

Он добавил, что смерть друга позволила понять, какие вещи на самом деле важны, и мнение критиков к ним не относится. Топалов также заявил, что прощает тех, кто участвовал в травле его семьи.

"Было бы круто, если бы все, включая меня, научились быть добрее. Вы ненавидите меня, я ненавижу вас. Вы готовы убить меня, я готов убить вас. Ведь вы желаете мне и моему сыну сгореть в огне, а ему всего год и четыре месяца! Не надо быть такими злыми", — сказал музыкант.