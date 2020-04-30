В Ярославской области закрыли четвертый детсад из-за COVID-19 у родителя

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Четвертый по счету детский сад с дежурными группами закрыт в Четвертый по счету детский сад с дежурными группами закрыт в Ярославской области из-за выявления коронавируса у одного из родителей, сообщило правительство региона.

Ранее сообщалось о закрытии двух детсадов с дежурными группами в городе Тутаев и одного детсада в Ярославле

"Дежурные группы в детском саду №56 Ярославля приостанавливают свою работу с 6 мая. У одного из родителей ребенка анализ на COVID-19 дал положительный результат", - говорится в сообщении.

Директор областного департамента образования Ирина Лобода отметила, что в детсаду работали две дежурные группы, в общей сложности его посещали 18 воспитанников.

"Родители дошкольников и 19 сотрудников детского сада будут отправлены на самоизоляцию под наблюдением медиков, всем им выдадут больничные листы. Все помещения и здание детского сада будут тщательно продезинфицированы. К сожалению, это уже четвертое дошкольное учреждение в регионе, которое мы вынуждены закрыть из-за опасности распространения инфекции", - подчеркнула Лобода.

В Ярославской области, несмотря на режим нерабочих дней, разрешено работать ряду предприятий в целях поддержания региональной экономики. Для детей работников в детсадах открыты дежурные группы. По данным регионального правительства, всего такие группы посещают около 2,5 тысячи детей.