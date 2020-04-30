Поморье ждет возвращения земляков из обсервации в Самаре и Уфе

АРХАНГЕЛЬСК, 30 апр – РИА Новости. Глава Поморья . Глава Поморья Александр Цыбульский заверил жителей региона, вернувшихся из-за границы и помещенных на карантин в Самаре и Уфе, в скором возвращении домой, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора пообщался по видеосвязи с жителями Поморья, которые на днях вместе с россиянами из других регионов были доставлены специальными авиарейсами из Индии и Таиланда в Уфу и Самару. Сейчас все прибывшие в связи с угрозой распространения COVID-19 помещены на 14-дневный карантин в местные медицинские учреждения.

Пресс-служба напоминает, что возвращению поморцев на родину способствовали договоренности, достигнутые Александром Цыбульским с руководителями Самарской области и Республики Башкортостан.

"Сейчас все мы находимся в стрессовых условиях, но, как можем, стараемся вам помочь. Я разговаривал с коллегами – руководителями тех регионов, где вы сейчас находитесь, - они обещали окружить вас максимальной заботой. Карантин надо пройти, чтобы все риски максимально снять. В любом случае, вы можете рассчитывать на нашу поддержку, обращаться по всем вопросам", - приводит пресс-служба слова Цыбульского из видеообращения.

Он заверил, что в данный момент прорабатываются такие маршруты возвращения жителей Архангельской области домой, которые позволят исключить переезды и перелеты через регионы с тяжелой эпидемиологической ситуацией. "Если все удастся, дополнительной изоляции не потребуется - достаточно будет соблюдать общие ограничения. Наберитесь терпения и главное – не болейте. А домой мы вас вернем. Вы – наши жители, по-другому мы просто не вправе поступить", – пообещал Цыбульский.