Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-07T12:32
https://ria.ru/20200430/1570811882.html
Протоиерей Андрей Новиков: "Плюшевый мишка и Церковь"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570748153_0:24:3023:1724_1036x0_80_0_0_9f872b212779991449d0dc03591f5b02.jpg
РИА Новости

Протоиерей Андрей Новиков: "Плюшевый мишка и Церковь"

15:06 30.04.2020 (обновлено: 12:32 07.05.2020)
7774
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАндрей Кураев
Андрей Кураев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В редакцию из Московского патриархата пришла авторская статья протоиерея Андрея Новикова, которая, судя по всему, отражает официальную позицию Русской православной церкви в отношении запрещенного в священнослужении протодиакона Андрея Кураева.
Протоиерей Андрей Новиков
Плюшевый мишка и Церковь. "Откровения" Андрея Кураева – маски сорваны
В жизни Русской Православной Церкви в самый разгар бушующей эпидемии произошло давно ожидаемое событие – запрещение в священнослужении указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла заштатного протодьякона Андрея Кураева, бывшего миссионера, давно превратившегося в борца с Церковью и православной верой. Надо сказать, что это запрещение и предстоящий церковный суд Андрей Кураев приготовил себе исключительно сам, многолетнее же терпение священноначалия лишь со всей ясностью продемонстрировало даже слепцам, что никаким "страдальцем" ни за какую "правду" он не является.
Особенно ярко внутренняя гниль Кураева была проявлена в его развязно оскорбительной и злорадной реакции на кончину замечательного и всеми любимого, скромного пастыря Христова, настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина, что и послужило непосредственным поводом к запрещению Кураева в священнослужении. Помимо собственно мерзости глумления над собратом во Христе в день его смерти, нельзя не упомянуть о том, каким дополнительным страданиям была подвергнута благочестивая семья почившего отца Алекесандра, его супруга и дети. К сожалению, приходится констатировать, что Андрей Кураев потерял уже не только христианский, но и вообще человеческий облик.
Андрей Кураев
29 апреля, 14:56Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл временно запретил в служении протодиакона Андрея Кураева
Спустя буквально пару часов с момента публикации Указа Святейшего Патриарха, сам Кураев публично подтвердил как справедливость решения Его Святейшества, так и свою антихристианскую сущность. В эфире радиостанции "Говорит Москва" в ответ на просьбу прокомментировать запрещение в священнослужении Кураев сказал: "Да, уже узнал. Я сейчас везу замечательного плюшевого медвежонка своим внучкам, и это для меня гораздо более актуально и важно".
Каждый священнослужитель, будь он более ревностный или менее ревностный, с особым благоговением помнит момент своей личной Пятидесятницы, рукоположения в сан, а возможность служить у Престола Божия, принимать участие в священных Тайнах воспринимает как величайший дар от Господа. Как занимавшему некогда пост секретаря епархии, мне приходилось быть свидетелем того, какой страшной трагедией становилось запрещение в священнослужении для клириков, совершивших пусть даже весьма серьезные канонические проступки.
Андрей Кураев
29 апреля, 22:15Религия и мировоззрение
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
Реакция же Кураева ясно демонстрирует осуществление на нем слов святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова: "Они вышли от нас, но не были наши" (1 Ин. 2; 19). Конечно, тут есть и некая поза, неуклюжая попытка изобразить Диогена. Но в произнесенных Кураевым словах выражается вся его суть. Никакой "ревностью", пусть и не по разуму, никакой борьбой за какие-то "идеалы", пусть даже обновленческие и протестантские, не объясняются бесконечные потоки кураевских лжи и искажений, грязных интриг и сплетен, бесконечного ерничанья и похабщины, борьбы с церковным Преданием. А объясняются они исключительно тем, что для Андрея Кураева Святая Церковь является чужеродным организмом, разрыв со священным служением – чем-то не вызывающим эмоций, а может быть, и приносящим облегчение от явно чуждого бремени.
Церкви Христовой и служению у Престола Божия Кураев предпочел нечто более для него важное – плюшевого мишку. Но если хорошенько потереть этого "мишку" то нетрудно будет разглядеть, что там внутри. А внутри всё то же, с чего Андрей Вячеславович Кураев и начинал свой путь – кафедра научного атеизма.
Плюшевый мишка и Церковь. "Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше" (Мф. 6; 19-21).
731045389
Религия и мировоззрениеАналитика - Религия и мировоззрениеРелигияАндрей КураевОбщество
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:12В ГД внесли проект об автопродлении разрешений для туризма и такси
07:10В Бурятии частично снимут ограничения с бизнеса
07:09Врач рассказал, почему важно "сгладить" пик эпидемии
07:06В Сербии военные из России продезинфицировали медучреждения
07:04В Бурятии выявили 30 новых случаев COVID-19
06:59На Сахалине число заразившихся коронавирусом выросло до 35 человек
06:57У сотрудника завода-производителя "Аллигаторов" выявили коронавирус
06:56В Якутии выявили еще 34 студента СВФУ, заразившихся коронавирусом
06:54Компания "Чешские авиалинии" с 18 мая возобновляет международные рейсы
06:54В Австралии объявили план поэтапной отмены карантина
06:46Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
06:44На Чукотке решают вопрос о тестировании пассажиров перед вылетом в регион
06:41Минобороны готовит контракт на поставку четырех систем ПВО С-350 "Витязь"
06:38США и КНР договорились создать условия для реализации торговой сделки
06:37Послы стран СНГ в США приняли совместное заявление к Дню Победы
06:29Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы
06:19На "Земле леопарда" рассказали о пополнениях в тигриных семьях
06:09В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
06:06Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
Лента новостейМолния