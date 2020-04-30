Инфекционный центр создадут на базе больницы в подмосковном Видном

"Принимать заболевших коронавирусом начнет еще один стационар в Подмосковье. В Видновской районной клинической больнице, расположенной на улице Заводская, дом 15. Ведутся работы по перепрофилированию под инфекционную больницу", - приводится цитата главы ведомства Владимира Локтева.

По его словам общая площадь реконструируемых помещений составит 12 тысяч квадратных метров. В обновленном корпусе будет развернуто 511 койко-мест с кислородом для пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Лечебное учреждение должно быть готово к приему пациентов до середины мая. Отделения и специалисты, ранее оказывавшие узкоспециализированную помощь, будут переведены в другие стационары, где продолжат принимать жителей. Сегодня это временная мера", - добавил Локтев.