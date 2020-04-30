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2020-04-30T17:13
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Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО генерала МВД Бирюкова
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РИА Новости

Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО генерала МВД Бирюкова

15:04 30.04.2020 (обновлено: 17:13 30.04.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкЗаместитель начальника следственного департамента МВД генерал Александр Бирюков во время заседания Московского городского суда. 30 апреля 2020
Заместитель начальника следственного департамента МВД генерал Александр Бирюков во время заседания Московского городского суда. 30 апреля 2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Заместитель начальника следственного департамента МВД генерал Александр Бирюков во время заседания Московского городского суда. 30 апреля 2020
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законность ареста заместителя начальника следственного департамента МВД генерала Александра Бирюкова по делу о злоупотреблении полномочиями, связанному с бизнесменом Альбертом Худояном, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд оставил постановление Басманного суда без изменения", - сказал собеседник агентства.
Жалоба другого замначальника департамента и генерала МВД Александра Краковского будет рассмотрена 18 мая. Накануне суд оставил в СИЗО третьего фигуранта дела - следователя по особо важным делам Александра Брянцева. Все трое были арестованы 3 апреля Басманным судом Москвы.
По данным следствия, Бирюков и Краковский незаконно способствовали переводу под домашний арест Худояна, обвиняемого в крупном мошенничестве. В итоге девелопер вышел из СИЗО, а с трех земельных участков на 2,2 миллиарда рублей, в хищении которых он обвиняется, сняли арест. Офицерам вменяется статья "Злоупотребление полномочиями", но не "Получение взятки". Следствие полагает, что борцы с преступностью рассчитывали получить вознаграждение после освобождения бизнесмена, но якобы не успели.
Автомобиль Следственного комитета России
3 апреля, 05:15
Адвокат Альберта Худояна отвергает факт передачи взяток генералам МВД
Руководитель следственного управления МВД Александр Романов, к которому Бирюков и Краковский обращались с просьбой забрать себе дело Худояна, после чего передали его Брянцеву, был допрошен как свидетель в день возбуждения дела. Позднее, 9 апреля, указом президента он был освобождён от должности.
Адвокат Худояна Александр Забейда заявлял РИА Новости, что его клиент не передавал генералам МВД взяток за перевод из СИЗО под домашний арест, а следователь Брянцев, по его словам, "допускал по делу волокиту и всячески устранялся от принятия единственного законного решения - прекращения уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления".
Худояна задержали в июне 2019 года и сперва поместили под домашний арест, но вскоре Мосгорсуд отменил это решение и отправил бизнесмена в СИЗО. Там он провел четыре месяца, пока Тверской суд Москвы не изменил ему меру пресечения на домашний арест.
Всем фигурантам – и бизнесмену, и офицерам - грозит до 10 лет колонии.
Бывший руководитель компании Авиасити Сергей Коноплев в суде. 22 апреля 2020
22 апреля, 15:35
В Москве арестовали еще одного фигуранта дела об афере девелопера Худояна
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Альберт ХудоянАлександр БирюковМоскваПроисшествия
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