Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО генерала МВД Бирюкова

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законность ареста заместителя начальника следственного департамента МВД генерала Мосгорсуд признал законность ареста заместителя начальника следственного департамента МВД генерала Александра Бирюкова по делу о злоупотреблении полномочиями, связанному с бизнесменом Альбертом Худояном , сообщили РИА Новости в суде.

"Суд оставил постановление Басманного суда без изменения", - сказал собеседник агентства.

Жалоба другого замначальника департамента и генерала МВД Александра Краковского будет рассмотрена 18 мая. Накануне суд оставил в СИЗО третьего фигуранта дела - следователя по особо важным делам Александра Брянцева. Все трое были арестованы 3 апреля Басманным судом Москвы.

По данным следствия, Бирюков и Краковский незаконно способствовали переводу под домашний арест Худояна, обвиняемого в крупном мошенничестве. В итоге девелопер вышел из СИЗО, а с трех земельных участков на 2,2 миллиарда рублей, в хищении которых он обвиняется, сняли арест. Офицерам вменяется статья "Злоупотребление полномочиями", но не "Получение взятки". Следствие полагает, что борцы с преступностью рассчитывали получить вознаграждение после освобождения бизнесмена, но якобы не успели.

Руководитель следственного управления МВД Александр Романов , к которому Бирюков и Краковский обращались с просьбой забрать себе дело Худояна, после чего передали его Брянцеву, был допрошен как свидетель в день возбуждения дела. Позднее, 9 апреля, указом президента он был освобождён от должности.

Адвокат Худояна Александр Забейда заявлял РИА Новости, что его клиент не передавал генералам МВД взяток за перевод из СИЗО под домашний арест, а следователь Брянцев, по его словам, "допускал по делу волокиту и всячески устранялся от принятия единственного законного решения - прекращения уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления".

Худояна задержали в июне 2019 года и сперва поместили под домашний арест, но вскоре Мосгорсуд отменил это решение и отправил бизнесмена в СИЗО. Там он провел четыре месяца, пока Тверской суд Москвы не изменил ему меру пресечения на домашний арест.