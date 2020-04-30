На Кубани СК проверит слова женщины, обвинившей медиков в смерти сына

КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Доследственная проверка организована в Краснодаре по факту информации от местной жительницы в соцсетях, что её 30-летний сын умер, потому что его отказывались госпитализировать, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по краю.
Ранее жительница Краснодара София Аветисян написала в своём аккаунте в Instagram, что в середине марта они с сыном, у которого были острые боли, обращались в медучреждения города, но их не приняли, ссылаясь на "отсутствие мест из-за коронавируса". В начале апреля, по словам женщины, сын в тяжёлом состоянии попал в онкологию и умер.
"В территориальном отделе (в Краснодаре – ред.) организована доследственная проверка", - сообщили в СУСК, комментируя публикацию женщины.
РИА Новости пока не располагает комментарием регионального минздрава.